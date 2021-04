Anzeige Gewinne von Fabio Wibmer signierten Teufel ROCKSTER AIR Der XL-Bluetooth-Speaker to go

Profi-Mountainbiker, Videoinfluencer, Extremsportler: Fabio Wibmer sprengt Genres, überwindet die Schwerkraft und ist auf allen Kontinenten unterwegs. Jetzt verschlägt es den gebürtigen Österreicher als Teufel-Testimonial in das pulsierende Berlin. Gepusht von starken Beats aus seinen Teufel Bluetooth-Speakern begeistert er unter dem Motto „Im Takt der Stadt“ in diesem Video mit gewagten Stunts und waghalsigen Tricks.

Um sich für diese und andere Stunts vorzubereiten, setzt Fabio vor allem auf Krafttraining: „Ich trainiere regelmäßig in meinem Kraftraum, um die nötige Muskelmasse aufzubauen bzw. zu erhalten und auch Verletzungen vorzubeugen. Je fitter man insgesamt ist, desto besser die Performance auf dem Bike.“ Genau wie Teufel legt auch Fabio viel Wert auf gute Musik. Der richtige Song motiviert und treibt ihn zu Spitzenleistungen an, hilft aber auch zu entspannen. „Wenn ich jetzt mal eine richtige Powersession habe, dann höre ich gern mal Rock, Punk, Oldschool-Punk, vor allem Rise Against und The Offspring. Wenn ich ein bisschen ruhiger fahre, dann höre ich eher Indie-Rock.“

Zum Video-Release von “Im Takt der Stadt” verlosen wir einen von Fabio Wibmer signierten Teufel ROCKSTER AIR. Der handliche XL-Bluetooth-Speaker garantiert überall einen extrem guten Sound. Dank integriertem Akku und Tragegurt auch to go. Ob am See, auf dem Hausdach oder in der U-Bahn. Mit dieser tragbaren Soundmaschine bleiben besondere Musikmomente an außergewöhnlichen Plätzen kein Wunschtraum mehr. Packender Klang mit Pegeln bis hin zu kolossalen 112 Dezibel zieht alle in seinen Bann. Gerne auch stundenlang.

Mach mit! So gewinnst du einen ROCKSTER AIR signiert von Fabio Wimber

Einfach das unten stehende Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnst du den praktischen Bluetooth-Speaker von Teufel.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 22.05.2021. Wir wünschen viel Glück!