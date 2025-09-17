DFB-Fanpaket von EDEKA gewinnen: Hol dir das Stadionfeeling in dein Wohnzimmer

Die Mission: Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Die Bühne: pulsierende Stadien, packende Zweikämpfe, echte Teamspirit-Momente. Und du? Zuhause mittendrin – mit einem exklusiven Fanpaket von EDEKA, dem offiziellen Ernährungspartner der Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Gemeinsam mit der Männer-Nationalmannschaft setzt EDEKA ein starkes Zeichen für ausgewogene Ernährung im Profi- und Breitensport. Und weil Fußball nicht nur auf dem Platz begeistert, sondern auch am Grill, bringt EDEKA echtes Stadionfeeling direkt zu dir nach Hause – mit der Offiziellen Stadion Bratwurst von EDEKA Herzstücke, erhältlich in zwei Sorten.

Passend dazu verlost EDEKA ein Fanpaket im Gesamtwert von 300 Euro, das keine Wünsche offenlässt. Enthalten sind: Ein offizielles Jubiläumstrikot (Größe frei wählbar nach Gewinnbenachrichtigung), ein Fußball für dein eigenes Match, leckere EDEKA-Snacks für den perfekten Spieltag sowie ein Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro – ideal, um deinen Einkaufswagen mit allem zu füllen, was du für‘s nächste Grill-Event brauchst (inkl. Stadion Bratwurst natürlich!).

Ob beim Public Viewing, mit Freund:innen im Garten oder beim Grillen (zu jeder Jahreszeit!) – mit diesem Fanpaket bist du bestens vorbereitet, um die Männer-Nationalmannschaft zu feiern und selbst aktiv zu werden. Also: Mitmachen, mitfiebern und mitgrillen!

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.