Ernährungstipp für dein Haustier

Was Spitzensportler auszeichnet, ist nicht nur Talent. Es ist die Konsequenz, mit der sie sich um jedes Detail kümmern – Training, Regeneration, Ernährung. Genau diese Haltung prägt auch ihren Alltag abseits des Courts. Denn für viele Tennisprofis ist das Wohlbefinden ihres Haustieres genauso wichtig wie der eigene Erfolg.

Genau hier setzt die Kampagne „Füttere dein Tier wie ein PRO“ von PURINA PRO PLAN als offiziellem Tiernahrungspartner der ATP Tour an. Gemeinsam mit den internationalen Tennisprofis Andy Murray, Jasmine Paolini, Çağla Büyükakçay, Gaël Monfils und Elina Svitolina zeigt sie, wie eng Leistung, Routine und Fürsorge zusammengehören – auf dem Platz genau so wie zuhause.

Matchball für Champions auf vier Pfoten Für Andy Murray, mehrfacher Grand-Slam-Sieger und Olympiasieger, ist dieser Anspruch selbstverständlich: „Ernährung war während meiner gesamten Karriere ein zentraler Bestandteil meiner Leistungsfähigkeit – daher ist es für mich selbstverständlich, diesen Anspruch auch bei Bonnie umzusetzen.“

Der Gedanke dahinter ist klar: Wer auf höchstem Niveau performt, überlässt auch im Alltag nichts dem Zufall.

Purina Andy Murray achtet auf die ausgewogene Ernährung seiner Bonnie.

Kleine Routinen, große Wirkung für dein Tier Auch Elina Svitolina, ehemalige Weltranglisten-Dritte und Grand-Slam-Siegerin, bringt es auf den Punkt: „Haustiere verdienen nur das Beste – und eine hochwertige Ernährung ist der Schlüssel zu ihrem Wohlbefinden, genauso wie sie es für mich während meiner Karriere war.“ Gemeinsam mit Gaël Monfils, bekannt für seine explosive Spielweise und außergewöhnliche Athletik, zeigt sie, wie sich Leistungssport und Alltag verbinden lassen. Zwischen Turnieren, Training und Reisen bleibt ihr Hund Wizz ein fester und zentraler Bestandteil ihres Lebens.

Purina Elina Svitolina und Gaël Monfils wollen nur das Beste für ihren gemeinsamen Hund Wizz.



Gesundheit beginnt im Napf PURINA PRO PLAN setzt genau hier an: mit einer Ernährung, die sich an Alter, Aktivität und individuelle Bedürfnisse anpasst – entwickelt mit Tierärzten und Ernährungsexpertinnen. Der Fokus liegt auf langfristigem Wohlbefinden statt kurzfristigen Effekten.

Hochwertige Zutaten für den Alltag: Die Rezepturen von PURINA PRO PLAN sind darauf ausgelegt, Hunde und Katzen täglich optimal zu versorgen. Ausgewählte Inhaltsstoffe liefern genau das, was dein Tier braucht – abgestimmt auf Lebensphase und Aktivität.

Die Rezepturen von PURINA PRO PLAN sind darauf ausgelegt, Hunde und Katzen täglich optimal zu versorgen. Ausgewählte Inhaltsstoffe liefern genau das, was dein Tier braucht – abgestimmt auf Lebensphase und Aktivität. Entwickelt mit tierärztlicher Expertise: Hinter jeder Rezeptur steht fundiertes Wissen aus Tiermedizin und Ernährungsforschung. Entwickelt von Tierärzten und Spezialisten, orientiert sich die Zusammensetzung an den Anforderungen, die auch im Leistungssport entscheidend sind: Effizienz, Verträglichkeit und Balance.

Hinter jeder Rezeptur steht fundiertes Wissen aus Tiermedizin und Ernährungsforschung. Entwickelt von Tierärzten und Spezialisten, orientiert sich die Zusammensetzung an den Anforderungen, die auch im Leistungssport entscheidend sind: Effizienz, Verträglichkeit und Balance. Gezielte Unterstützung für Gesundheit und Wohlbefinden: Ob Förderung der natürlichen Abwehrkräfte, zur Unterstützung einer guten Verdauung oder bei besonderen Energiebedarfen – PURINA PRO PLAN bietet Lösungen, die auf die besonderen Bedürfnisse deines Tieres angepasst sind. Ziel ist kein kurzfristiger Effekt, sondern ein lebenslanges Wohlbefinden deines Tieres.

Gewinnspiel: Mit PURINA PRO PLAN zum ATP Bitpanda Hamburg Open reisen Gewinne 2 × 2 VIP-Tickets für das Viertelfinale der ATP Bitpanda Hamburg Open am 21. Mai 2026 im Wert von jeweils 580 € pro Ticket (Gesamtwert: 2.320 €) und erlebe Weltklasse-Tennis am Rothenbaum – inklusive besonderer Atmosphäre und Nähe zu den Profis.

Reisekosten, Unterkunft oder weitere Leistungen sind im Gewinn nicht enthalten. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.