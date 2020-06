Anzeige Entdecke die neue Welt von King Camp Gillette Gewinne 3 komplette Kollektionen von King C. Gillette

Innovation King C. Gillette — das sind 100 Jahre Erfahrung in einer gesamten Rasur- und Pflegeserie vereint. Wir verlosen 3 komplette Kollektionen

Alles für den Bart: Den Beard Wash für die optimale Vorbereitung der Haare, den schnurlosen Bart-Trimmer, das transparente Rasiergel, den Double Edge Safety Rasierer, den Shave & Edge Nassrasierer für glatte Haut und klare Konturen sowie den Soft Beard Balm und das Bart-Öl für das perfekte Finish der Barthaare. Mit diesen Produkten hat Mann das nötige Werkzeug für einen perfekt gepflegten Bart.

Procter & Gamble Das kannst du gewinnen: Die neue King C. Gillette Kollektion macht die bestehende Rasur-Routine zu einem einzigartigen Ritual

King C. Gillette erweckt das traditionelle Rasur-Ritual neu zum Leben

King Camp Gillette gilt als Erfinder der Rasur, wie wir sie heute kennen. 1905 brachte er den ersten Rasierer mit austauschbaren Klingen auf den Markt und revolutionierte damit die Rasur. Jetzt vereint sich diese einzigartige Expertise und Geschichte in einer neuen Marke, die alles bietet, was Mann für seinen individuellen Bartstyle braucht. So wird aus einer Routine wieder ein Ritual: das bewusste Erleben der Rasur als Start in den selbstbestimmten Tag.

Weitere Informationen unter:

www.kingcgillette.de

Mach mit: So kannst du gewinnen

Einfach das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnst du das 1-Mal das komplette Set der neuen Marke King C. Gillette bestehend aus:

1x King C. Gillette Soft Beard Balm

1x King C. Gillette Bart-Öl

King C. Gillette Beard Wash

King C. Gillette Transparentes Rasiergel

King C. Gillette Double Edge Safety Rasierer

King C. Gillette Shave & Edging Rasierer, Marineblau

King C. Gillette Trimmer

King C. Gillette Shave & Edging Rasierer, Braun

im Wert von rund 100 Euro.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar, teilnehmende Personen müssen Ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 29. Juli 2020.

