Die 552i ersetzt 15 Einzelhanteln, spart Platz, Zeit und Nerven – und wächst mit jedem deiner Workouts. Ein Dreh. Ein Klick. Neues Gewicht. 2 bis 24 Kilogramm, so flexibel wie dein Fortschritt.

Das Original für kompromissloses Training BowFlex steht weltweit für leistungsstarke Home-Fitness. Die SelectTech 552i ist die Benchmark unter den verstellbaren Hanteln – entwickelt für maximale Effizienz, klare Ziele und kompromisslose Stabilität.

Mit nur zwei Hanteln holst du dir das volle Ganzkörpertraining ins Home Gym:

Brust, Rücken, Schultern, Arme, Beine und Core

Supersätze ohne Pause dank blitzschnellem Gewichtswechsel

Robuste Premium-Bauweise für absolute Sicherheit bei jeder Wiederholung Mehr Workout. Weniger Geräte. Null Kompromisse.

PR

Noch smarter mit JRNY® Mit der JRNY® App wird dein Training nicht nur härter, sondern auch smarter. Die App erstellt individuelle Trainingspläne, passt sich deinem Fortschritt an, pusht dich durch jedes Workout und liefert dir Motivation und Coaching direkt aufs Smartphone oder Tablet. So trainierst du nicht nur mit mehr Gewicht – sondern mit mehr Plan.

PR

Gewinne dein BowFlex SelectTech 552i Hantelpaar im Wert von 618 €! Starte 2026 stärker als je zuvor und sichere dir die Chance auf das ultimative Home-Gym-Upgrade: Ein Paar BowFlex 552i Hanteln im Wert von 618 €.

Jetzt teilnehmen – und herausfinden, wie stark du wirklich bist. Die BowFlex SelectTech 552i gibt es bei Johnson Fitness & Wellness – online unter www.jfw.shop oder in den Stores in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Frechen (bei Köln).

Jetzt mitmachen. Jetzt durchstarten.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.