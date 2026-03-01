Gewinne einen Remington Limitless X X9 Rotationsrasierer – die Revolution der Rasur

Jedes Gesicht ist einzigartig – deine Rasur sollte es auch sein! Der Remington Limitless X X9 vereint die Vorteile von Rotations- und Folienrasierern in einem innovativen hybriden Schneidsystem. Das Ergebnis: eine besonders gründliche und gleichzeitig schonende Rasur, selbst bei empfindlicher Haut.

Das Herzstück ist das SynX Hybrid Schneidsystem. Es kombiniert die Power der Rotationstechnologie mit der Präzision der Folientechnologie – für dickeres und längeres Haar genauso wie für eine hautnahe, komfortable Rasur. Der PivotBall und die flexiblen Scherköpfe passen sich perfekt deinen Gesichtskonturen an und meistern auch knifflige Stellen wie Kinn, Mund und Hals mit Leichtigkeit.

Dank PowerSense-Technologie reagiert der Rasierer intelligent auf Druck und Haardicke – für konstant optimales Rasierergebnis. Der Remington Limitless X X9 punktet außerdem mit der Shave-Learn Technologie: 5 LEDs zeigen genau an, für wie viele Rasuren der Akku noch reicht.

Ob du lieber trocken rasierst oder mit Gel und Schaum unter der Dusche – der wasserdichte Rasierer macht alles mit. USB-Aufladung inklusive.

