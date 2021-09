Gewinne einen Lederrucksack von Piquadro

Anzeige Gewinnspiel Gewinne einen edlen Lederrucksack der italienischen Luxusmarke Piquadro

Natürliche Materialien und raffinierte Details: Die Pieces aus der B2V-Kollektion von Piquadro sind auf den ersten Blick vor allem eines: super stylisch! Die Taschen können aber noch viel mehr als nur gut aussehen. Unter der edlen Oberfläche verbergen sich jede Menge cleverer Features und eine praktische Aufteilung. Typisch Piquadro, überzeugt die Kollektion durch qualitativ hochwertige Verarbeitung von Hand: bestes Leder, edle Metall-Accessoires und schwarze Druckguss-Reißverschlüsse.

Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit: Das sind die drei Elemente, die alle Produkte von Piquadro auszeichnen. Deshalb sind auch alle Leder der Marke zertifiziert von der Leather Working Group – eine internationale Organisation, die sich aus Vertretern der gesamten Lederlieferkette zusammensetzt und sich für die Förderung von umweltgerechten Herstellungsprozessen in der Lederindustrie und verwandten Branchen einsetzt.

Must-have: Der Laptop-Rucksack

Absolutes Highlight der B2V-Kollektion ist – mit seinem weichen und glänzenden Leder – der voll ausgestattete Laptop-Rucksack. Perfekt für dynamische Großstadtjungs, die Funktionalität und maximale Leistung suchen.

Zwei großzügige Fächer machen den Rucksack zum Organisationstalent. Das erste hat eine große Öffnung, lässt sich leicht befüllen, durchsuchen und ausräumen. Das zweite Fach hat genug Platz für ein 15,6 Zoll (ca. 40 cm) Laptop und ist gepolstert, um den Computer vor Stößen zu schützen. #PERFORMANCEBEYOND

Hier hat alles hat seine Ordnung

Drei große Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite liefern die perfekten Plätzchen für dein Smartphone oder andere nützliche Kleinigkeiten. Damit du nie wieder etwas suchen musst! Piquadro denkt wirklich an jedes Detail und stellt die Funktionalität in den Mittelpunkt: So kannst du deinen Schlüsselanhänger oder eine kleine Tasche, wie zum Beispiel die für die AirPods, in passender oder kontrastierender Farbe an den Rucksack anbringen. Ganz nach deinem Geschmack und Bedürfnissen.

An den Seiten findest du zwei weitere Taschen mit wasserdichtem Futter. Hier finden Wasserflasche und Regenschirm den perfekten Platz. Und damit keiner deine Kreditkartendaten klauen kann, steckt auf der Rückseite des Rucksacks eine spezielle Tasche mit RFID-Schild.

Piquadro

Smarte Features für mehr Sicherheit

Eine weitere spezielle Tasche ist die für Connequ. Dabei handelt es sich um ein eigens von Piquadro entwickeltes Proximity-Geolocation-Gerät. Einmal über Bluetooth mit einer App auf deinem Telefon verbunden, funktioniert Connequ als Alarm: Dein Telefon klingelt, wenn die Verbindung unterbrochen wird, weil jemand deinen Rucksack mitgenommen hat oder du ihn in der Bahn oder im Flieger liegen gelassen hast. Du kannst auch die letzte Position des Rucksacks tracken, bevor die Verbindung zu deinem Telefon unterbrochen ist.

Mit dabei ist außerdem eine praktische Regenhülle, die den Inhalt des Rucksacks und das edle Leder vor Wasser schützt. Die Rückseite und die Schultergurte sind weich gepolstert, um maximalen Komfort zu gewährleisten. An den Schultergurten befindet sich zudem ein praktischer Brillenhalter. Und zu guter Letzt kannst du mit einem Gurt den Rucksack an einem Trolley befestigen und hast ihn so auf Reisen immer schnell griffbereit. Klick dich durch die Galerie, um die Features einmal anzusehen:

Mach mit: So kannst du den Piquadro Rucksack gewinnen

Damit du dich selbst vom edlen Design und den cleveren Features des Rucksacks überzeugen kannst, verlost Piquadro auf menshealth.de ein Exemplar im Wert von zirka 500 Euro. Alles, was du dafür tun musst, ist das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 27.10.2021. Wir wünschen viel Glück!