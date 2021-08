Gewinne Fresh Foam Schuhe von New Balance

Anzeige Gewinne einen Fresh Foam 1080v11 oder Vongo v5 Steigere deine Performance mit neuen Laufschuhen von New Balance

New Balance verpasst der Fresh Foam Serie ein Update. Finde heraus, welcher Laufschuh am besten zu deinen Bedürfnissen passt, mach mit beim Gewinnspiel und ergattere deinen Favoriten

Zum Laufen brauchst du nicht viel, aber ein passender Laufschuh ist Pflicht. Warum? Weil ausgelatschte Turnschuhe oder Alltags-Sneaker der Hauptgrund für Verletzungen sind. Sie geben dem Fuß schlicht nicht die Stabilität, die er beim Laufen braucht. Außerdem wirst du garantiert überrascht sein, wie leicht es sich mit einem neuen, passenden Schuh plötzlich läuft.

Woran erkenne ich einen guten Laufschuh?

Fragt man Läufer, was einen richtig guten Laufschuh ausmacht, werden immer wieder vier Schlüsselfaktoren genannt:

Ausgewogene Dämpfung: Das bedeutet, die Sohle des Schuhs dämpft die Aufprallkräfte beim Laufen ab.

Das bedeutet, die Sohle des Schuhs dämpft die Aufprallkräfte beim Laufen ab. Ausreichend Stabilität: Dort, wo es nötig ist, stützt der Schuh den Fuß.

Dort, wo es nötig ist, stützt der Schuh den Fuß. Komfortabler Sitz: An keiner Stelle sollte der Schuh drücken oder unangenehm spürbar sein.

An keiner Stelle sollte der Schuh drücken oder unangenehm spürbar sein. Geringes Gewicht: Je weniger ein Schuh wiegt, desto leichter fühlt sich auch das Laufen an.

Diese vier Eigenschaften sollte ein Laufschuh in möglichst optimaler Weise auf sich vereinen. Einer, der das tut, ist der Fresh Foam 1080v11 von New Balance.

Was macht den Fresh Foam 1080v11 so besonders?

Ausgestattet mit der bewährten Fresh Foam X-Zwischensohle, bietet der Fresh Foam 1080 in der 11. Generation maximale Dämpfung, sowie optimalen Komfort. Zudem wird ein angenehmes Abrollverhalten besonders durch die hexagonale Sohlenstruktur gewährleistet.

New Balance Den Fresh Foam 1080v11 gibt es jetzt in leuchtendem Gelb und Pastell-Mint

Das Obermaterial sitzt beim Laufen sicher am Fuß, ohne dabei an nötiger Flexibilität einzubüßen. Unnötiges Material entfällt, sodass der Fresh Foam 1080 in seiner 11. Version etwas an Gewicht verliert. Sein stylisches Design im leuchtenden Gelb rundet den Look des Fresh Foam 1080v11 perfekt ab.

Vongo v5: Der Schuh für erfahrene Laufexperten

Du bist erfahrener Läufer und wünschst dir etwas mehr Stütze? Dann ist der Vongo v5 die richtige Wahl. Kurze Lauf-Nerd-Fakten: Seine verbreiterte Zwischensohle ermöglicht ein stabileres Auftreten und verhindert kaum spürbar ein Abkippen des Fußes nach Innen. Durch den Anstieg der Sprengung von 4 mm auf 8 mm steuern Läufer*innen die Abrollbewegung vorwiegend über die Ferse ab, welche den maximalen Rebound unterstützt.

New Balance Der Fresh Foam Vongo v5 ist dank aktiver Stütze und optimalem Komfort der ideale Schuh für alle Läufer*innen mit Überpronation

Gewinne einen Fresh Foam 1080v11 oder Vongo v5

Und, welcher der beiden Schuhe passt besser zu dir und deinen Bedürfnissen? Eher das neutrale Modell 1080v11, das den Laufeinstieg komfortabler macht oder das gestützte Modell Vongo v5 für Laufprofis? Lass es uns wissen und trage deinen Favoriten ins Formular unten gemeinsam mit deiner Schuhgröße und deinen Kontaktdaten ein. Mit etwas Glück gewinnst du ein Paar und kannst dich bald selbst von den grandiosen Features überzeugen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner*innen werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 15.08.2021. Wir wünschen viel Glück!