Destination Denim Gewinne mit Amazon Fashion ein 500-Euro-Jeanspaket

Die perfekte Jeans? Gar nicht so leicht zu finden. Praktisch, wenn man sich von den führenden Fashion-Experten und Mode-Influencern beraten lassen kann. Das und vieles mehr geht bei "Destination Denim", dem ersten Online- und Offline-Fashion-Event von Amazon in Deutschland. Noch besser: Du kannst ein Jeans Package deiner Wahl im Wert von 500 Euro gewinnen!

Was ist Destination Denim?

Destination Denim ist ein kostenloses viertägiges Fashion-Spektakel im Kühlhaus Berlin, das das neue Denim-Shopping- Erlebnis auf Amazon feiert und Mode, Technik, Musik und Kultur verbindet.

Die Veranstaltung bietet innovative und interaktive Experiences, Live-Gigs von internationalen Künstlern wie Rita Ora, Anne-Marie und Jorja Smith, Give- Aways, sowie Workshops und Panel-Talks mit Fashion Influencern wie Veronika Heilbrunner und Farina Opoku, die Besucher dazu inspirieren die perfekte Jeans zu finden. Mehr Informationen zu Destination Denim findet ihr hier: Amazon Fashion.

Erlebe das neue Denim-Shopping-Erlebnis

Bei Destination Denim können Kunden die umfangreiche Denim-Auswahl von Amazon Fashion mit Hero-Produkten von Marken wie Levi's, Wrangler, G-Star, Replay, 7 For All Mankind sowie exklusive Styles von Tommy Jeans, find. und Amazon Essentials entdecken und diese direkt vor Ort per Smile Codes shoppen. Pssst, die Destination Denim Selecion für Männer kannst du dir hier schon vorab anschauen: Denim-Event-Kollektion für Männer.

500-Euro-Jeanspaket: So kannst du gewinnnen!

Amazon Fashion verlost im Rahmen von Destination Denim ein Jeans Package deiner Wahl im Wert von 500 €. Fülle einfach das untenstehende Gewinnspielformular aus und mit etwas Glück hast du bald neue Jeans im Schrank! Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner benachrichtigen wir schriftlich. Teilnahmeschluss ist der 17. November 2019. Viel Glück!