Anzeige Movember Sei beim Movember dabei und mach dich mit Gillette für das Thema Männergesundheit stark

Viel mehr als ein lässiger Bartstyle: Ein Schnurrbart löst im Schnitt 36 Face-to-Face-Gespräche aus. Das macht sich die Movember Foundation zunutze: Wie schon letztes Jahr ruft sie gemeinsam mit Gillette alle Männer dazu auf, sich im November einen Schnurrbart wachsen zu lassen und so auf das Thema Männergesundheit aufmerksam zu machen.

Movember sammelt Spenden, um Studien und Hilfsprogramme zu finanzieren, die es Männern ermöglichen, glücklicher, gesünder und länger zu leben. Denn viele Männer kümmern sich noch zu wenig um ihre Gesundheit. Vor allem die mentale Gesundheit ist weiter ein Tabuthema. Höchste Zeit, das zu ändern und veraltete Rollenbilder endgültig abzulegen.

Es geht uns alle an

Der moderne Mann nimmt seine Gesundheit ernst, geht zur Vorsorge und spricht darüber. Gillette hilft dir dabei, die beste Version deiner selbst zu werden, und setzt sich gemeinsam mit Movember in Deutschland für Projekte ein, die die psychische Gesundheit* von Männern fördern. Mach mit und zeige, wie wichtig auch dir das Thema Gesundheit ist: für dich und für andere.

* Solltest du oder jemand, mit dem du Kontakt hast, akut Hilfe benötigen, kontaktiere die Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111

Mitmachen und Gutes tun

Mit der Teilnahme am Movember setzt du dich aktiv für das Thema Männergesundheit ein. So geht’s: Melde dich jetzt gleich auf movember.com an. Shave-Down ist am 31. Oktober: Rasiere dich glatt und lass dir ab dem 1. November 30 Tage lang einen Schnurrbart stehen. Täglich alles andere rasieren nicht vergessen! Sei aktiv: Nutze die Aufmerksamkeit rund um deinen Schnurrbart, um Unterhaltungen über das Thema Männergesundheit anzuregen! #DeinMOment

Sanft, sicher, gründlich: Gillette Rasierer

Die besten Tools für einen gepflegten Schnurrbart hat Gillette: Die Rasierer, wie der Gillette Fusion 5 oder der Proglide, passen sich perfekt deinen Gesichtskonturen an und erwischen jedes Haar. Und das Beste: Für jede verkaufte Movember-Aktionspackung – du erkennst sie am Schnurrbart-Logo auf dem Karton – spendet Gillette 1 € an die Movember Foundation.

Mehr Infos zu Gillette gibt es hier

Gewinne eines von zehn Gillette Movember-Paketen

Das Beste kommt zum Schluss: Für die perfekte Vorbereitung auf den Movember verlosen wir gemeinsam mit Gillette 10 Aktionspakete, bestehend aus:

Gillette Fusion5

Gillette Monochrome ProGlide

Gillette ProGlide

Gillette Styler

Um mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnst du eines der Rasur-Sets.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 30.11.2020. Wir wünschen viel Glück!