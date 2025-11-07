Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Finde deinen passenden Plan
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
LifeMenü aufklappen
Reise
StyleMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Deals
Gewinnspiele

🍂 Herbst-Boost: 2× 250 € Cash gewinnen!

Mach mit beim großen Gewinnspiel
🍂 Herbst-Boost: 2× 250 € Cash gewinnen!

Regelmäßig abräumen: Jetzt heißt es mitmachen und tolle Preise gewinnen!
ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.11.2025
Als Favorit speichern
Piggy bank and falling European Union currency
Foto: Moment RF

Kühle Luft, heißer Deal: Beim Men’s Health Herbst-Gewinnspiel warten 2× 250 € auf dich.

Für deine Ausrüstung fürs Training, Fitness-Tools oder einfach ein entspanntes Wochenende – dein Gewinn, deine Wahl.

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen

Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 21. November 2025 um 12:00 Uhr.