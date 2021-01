Gewinne die neue Sportuhr von Alpina

Anzeige ALPINERX ALIVE Kraftpaket am Handgelenk: Die neue Sportuhr von Alpina

Dir ist an einer Sportuhr Design und Qualität genauso wichtig wie Funktionalität? Die Schweizer Uhrenmanufaktur Alpina entwickelte eine Uhr für anspruchsvolle Sportler, die ihren smarten Begleiter am Handgelenk am liebsten nie wieder ablegen würden

Die Sportuhr an deinem Handgelenk ist mehr als nur ein Zeitmesser. Jedes Mal, wenn du sie anschaust, erinnert sie dich an dein Training, sie gibt dir Feedback und zuletzt macht sie dich zu dem was du bist: einem Sportler. Und sie verrät dir und anderen darüber hinaus auch, welchen Stellenwert du Sport einräumst und welche Prinzipien dir im Leben wichtig sind.

Du siehst, eine Uhr ist eben nicht bloß eine Uhr. Du trägst sie den ganzen Tag – beim Sport, im Büro und in der Freizeit – vielleicht sogar in der Nacht. Gerade deswegen solltest du an dieser Stelle keine Kompromisse machen müssen. Deine Sportuhr sollte das verbinden, was dir wichtig ist: Funktionalität und Design, Langlebigkeit und Präzision.

Deswegen entwickelte Alpina eine Uhr, die genau diese Ansprüche des modernen Mannes vereint. Das Unternehmen präsentiert nun gleich sechs Modelle dieser Connected Uhr, die es jedem Sportler ermöglicht, den für ihn perfekten Alltagsbegleiter und Trainingspartner zu finden. Die AlpinerX Alive verbindet die Schönheit der traditionellen Uhrmacherkunst mit einem extrem hohen Funktionsumfang, die die Uhr für nahezu jeden Sport perfekt macht.

Du möchtest im neuen Jahr deine sportlichen Vorsätze erreichen? Mit der richtigen Sportuhr ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ans Ziel kommst, deutlich höher. Weil du deinen smarten Coach immer bei dir trägst, bleiben Vorsätze im Blickfeld. Die Alpiner X Alive ist der ideale Partner auf dem Weg zu deiner Best Performance. Warum? Weil sie weiß, wie du tickst.

Alpina

Sportliche Ziele: Tradition trifft High-Tech

Seit über 130 Jahren hält die Firma Alpina an einer starken Philosophie fest: Das Schweizer Unternehmen möchte ideal gefertigte Uhren für diejenigen herstellen, die mutig genug sind, an den anspruchsvollsten und extremsten sportlichen Aktivitäten teilzunehmen. Aber auch für diejenigen, denen hohe Qualität, Langlebigkeit, Präzision und Design wichtig ist.

Das Unternehmen hat viel gemein mit einem Leistungssportler. So strebt Alpina seit der Gründung in 1883 nach stetiger Verbesserung und revolutionierte 1938 mit der Vorstellung der Alpina-4 tatsächlich die Sportuhr. Damit legte das Unternehmen den Grundstein für die heutige Hochtechnologie am Handgelenk. Seitdem sind die zuverlässigen und robusten Zeitmesser der Schweizer Uhren-Manufaktur die Wahl für Alpinisten, Luftwaffenpiloten, Taucher, die Marine und das Militär. Doch darauf ruht sich die Manufaktur nicht aus.

Der Hersteller arbeitet ebenso zielstrebig wie ein Kraftsportler, auf der Reise zur Perfektion oder ein Alpinist auf dem Weg zum Gipfel. Um den hohen Ansprüchen auch in Zukunft beizukommen, werden die Sportuhren in der Genfer Manufaktur nach höchsten uhrmacherischen Standards hergestellt. Die Werkstatt ist gleichzeitig High-Tech-Labor, in denen die Technologien von morgen lebendig werden.

Hier geht's zu den AlpinaX-Modellen

Charakterstarker Partner: Die AlpinerX Alive

So wie Alpina bei der Produktion nichts dem Zufall überlässt und keine Kompromisse auf dem Weg zur Präzision eingeht, möchte das auch kaum ein Sportler bei der Erreichung seines sportlichen Ziels tun. Wenn du keine Freude an einer Sportuhr hat, die bloß auf Funktionalität setzt, dafür jedoch Design und Qualität vernachlässigt, dann könntest du dich möglicherweise mit der AlpinerX Alive identifizieren. Sie ist stark und tut nicht bloß so.

Alpina Charger und Zeichnung des Kalibers der AlpinerX Alive

Du hast die Möglichkeit, das Design der Uhr so anpassen, dass es genau zu dir passt. Die Armbänder der neuen AlpinerX Alive sind in blau, rot, grau, braun oder beige und in Kalbsleder oder Kautschuk erhältlich. Zeiger und Zifferblätter sind auf deine Auswahl so abgestimmt, dass eine perfekte Kombination entsteht. Auch das Charaktersymbol der Uhr, die Lünette aus Stahl, ist entweder schwarz oder naturfarben beschichtet. Die Uhr ist mit einem extrem kratzfesten Saphirglas ausgestattet und bis zu 100 Meter wasserdicht.

Gut gerüstet: Die Funktionen der AlpineX Alive

Es ist wie im wahren Leben: die inneren Werte lassen sich von außen meist nur erahnen. Was kann die neue Sportuhr von Alpina? Wer vermutet, dass hinter dem hübschen Äußeren nur heiße Luft steckt, irrt. Denn in der leichten Uhr versteckt sich ein wahres Kraftpaket.

Die AlpineX Alive bietet optische Herzfrequenzmessung am Handgelenk, GPS und einen benutzerdefinierten Coach. Das heißt: Die Uhr misst deinen Puls ohne Brustgurt beim Sport und im Alltag und registriert auch einen abnormalen Herzrhythmus. Zudem zeichnet die Uhr deine Lauf-, Geh oder Radfahrstrecke auf. Mittels der Alpina Smartwatch App (iOS und Android) wertest du deine Leistung aus. Der integrierte Coach gibt dir Empfehlungen und Übungsvorschläge zur Verbesserung deiner Fitness. Diese basieren auf der Messung und Auswertung vieler verschiedener Variablen, wie zum Beispiel Schlafqualität, Regelmäßigkeit der Herzfrequenz, Erholungszeit und körperliche Aktivitäten.

Alpina Das kannst du gewinnen: die AlpinerX ALIVE in der Farbe rot (rechts)

Außerdem bietet die Uhr dir auch alle Funktionen, die eine moderne Smartwach erfüllen sollte. Die AlpinerX Alive ist mit einem AMOLED-Touchscreen ausgestattet. Indem du das Display oder die Krone berührst, werden dir alle wichtigen Infos angezeigt. Dazu zählen E-Mails, Anrufe und Benachrichtigungen von Apps, die die Uhr dank Bluetooth erreichen. Der Alltags-Begleiter macht dich außerdem unabhängig, denn der Akku hält bis zu einer Woche.

Fazit: Training, das sich auszahlt

Zwei Jahre arbeitete Alpina an der AlpinerX Alive, um das perfekte Ergebnis zu erzielen. Auch als Sportler brauchst du einen langen Atem und eisernen Willen, um deine Ziele zu erreichen – sei es auf dem Weg zum Waschbrettbauch oder beim Segeltrip um die Welt. Die AlpinerX Alive erinnert dich jeden Tag daran, dass du mutig genug bist, zu tun, was nötig ist.

Mach mit: So kannst du eine AlpinerX Alive gewinnen

Mit etwas Glück kannst du die AlpinerX Alive von Alpina in der Farbe rot gewinnen. Dazu musst du einfach nur das untenstehende Formular ausfüllen und die folgende Gewinnspielfrage richtig beantworten:

Wann wurde Alpina Watches gegründet?

Hier findest du Tipps für die richtige Antwort.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung des Preises möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 03.02.2021. Wir wünschen viel Glück!

