Men's Health Gewinnspiel: 2×250 € gewinnen | Men’s Health

Men’s Health Gewinnspiel
Mitmachen und 2 × 250 € Bargeld gewinnen

Regelmäßig abräumen: Jetzt heißt es mitmachen und tolle Preise gewinnen!
ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.01.2026
Als Favorit speichern
Gewinne 250 Euro
Foto: GettyImages / Igor Paszkiewicz

Lust auf einen kleinen Extra-Boost? Beim Men’s Health Gewinnspiel verlosen wir 2 × 250 € Bargeld.

Ob neues Fitness-Equipment, smarte Gadgets oder einfach etwas gönnen – du entscheidest, wofür du deinen Gewinn nutzt.

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen

Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 27.02.2026 um 12:00 Uhr.