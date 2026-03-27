Jetzt mitmachen und 2 × 250 € gewinnen | Men’s Health

Der Frühling bringt frischen Schwung – und vielleicht auch etwas Extra-Geld für dich. Jetzt ist die ideale Gelegenheit, deine Ideen umzusetzen oder dir einfach mal etwas zu gönnen.

Ob neue Fitness-Ausrüstung, ein technisches Upgrade oder ein kleiner Luxus im Alltag: Mit einem Gewinn von 250 Euro kannst du dir deine Wünsche leichter erfüllen.

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.