Movember Mach mit beim Movember

Mehr als ein modisches Statement: Ein Schnurrbart fällt auf. Genau das nutzt die Movember Stiftung, um im November wieder auf das Thema Männergesundheit aufmerksam zu machen. Das ist auch dringend nötig: Männer sprechen noch immer viel zu wenig über ihre körperliche und mentale Gesundheit, gehen seltener zur Vorsorge und sterben im Schnitt sechs Jahre früher als Frauen. Rund 74.000 Männer erkranken jährlich an Hoden- oder Prostatakrebs. Die Suizidrate* unter Männern ist dreimal höher als bei Frauen. COVID-19 und die damit einhergehende soziale Isolation haben das Thema mentale Gesundheit weiter verschärft.

* Solltest du oder jemand, mit dem du Kontakt hast, akut Hilfe benötigen, kontaktiere die Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111

Gillette Als motivierendes Vorbild wird Gillette dabei vom FC Bayern München unterstützt

Grow a Mo and save a Bro!

Als offizieller Partner der Movember Stiftung bietet Gillette dir die perfekten Tools für einen gepflegten Schnurrbart – auch Mo genannt – und hilft dir, schon bei der Vorbereitung Gutes zu tun: Beim Kauf einer Movember-Aktionspackung von Gillette spendest du 1 € an die Movember Stiftung. Konkret setzt sich Gillette gemeinsam mit Movember für Initiativen und Studien zur psychischen Gesundheit von Ersthelfern, wie z.B. Rettungskräften ein, die in diesem Jahr besonders gefordert sind.

Also: Mut zum Mo

Mach mit beim Movember 2020: Am 31. Oktober ist Shave-down, danach heißt es Schnauzer wachsen lassen, stylen und aktiv werden! Dafür bietet Gillette nicht nur die besten Tools, sondern hat bereits einige starke MoBros aktiviert und Styling-Tipps bereit gestellt. In diesem Movember gibt es keine Ausreden: Gehe auf Kumpels und Kollegen zu und hilf so, die Gespräche über Männergesundheit voranzutreiben.

Dein täglicher Begleiter im Movember

Vom sanften Shave-down bis zur täglichen, gründlichen Nassrasur: Damit dein Schnauzer auch wirklich die volle Aufmerksamkeit auf sich zieht, begleitet Gillette dich durch den Movember und hilft jedem Mann, das Beste aus sich herauszuholen. Nicht nur in der Rasur. Die Aktionspackungen erkennst du am Movember-Logo vorne auf dem Karton.

Gillette Mit innovativer Flexball-Technologie und hochwertigen Klingen ‚Made in Berlin‘

Gewinne eines von fünf Gillette Movember-Paketen

Für die perfekte Vorbereitung auf Movember verlosen wir gemeinsam mit Gillette 5 Aktionspakete

Gillette Fusion5 ProGlide

Gillette SkinGuard Sensitive

Gillette Styler 3-in-1

Gillette Rasiergel

Um mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnst du eines der Rasur-Sets im Wert von 60 Euro.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist Montag, der 30.11.2020. Wir wünschen viel Glück!