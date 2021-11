Anzeige Hommage an eine Legende Neue Speedtimer Serie von SEIKO

Produktqualität, Zuverlässigkeit und ein unaufdringlicher, zeitloser Stil – seit 140 Jahren baut SEIKO Uhren nach diesen Attributen, davon angetrieben, die Zeit präzise einzufangen, um die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Fügt man diesem Reigen Seikos technischen Innovationswillen hinzu, erklärt sich, weshalb die japanische Uhrenmanufaktur konstant in der Champions League hochpräziser Zeitmesser vertreten ist.

140 Jahre Uhrenperfektion von 1881 bis 2021

Ganz in der Tradition der Sportzeitmessung präsentiert SEIKO zu diesem Jubiläum eine neue Serie von sechs Uhren. Inspirationsquelle? Die legendäre Speedtimer Serie mit dem innovativen Kaliber 6139. Damals tüftelte die Konkurrenz auf dem europäischen Festland bereits seit einigen Jahren, aber es waren die Japaner, die 1969 alle überholten und die Überraschung schafften: mit dem Speedtimer präsentierte SEIKO der Welt das weltweit erste marktfähige Chronographenwerk mit automatischem Aufzug.

SEIKO Die original Speedtimer aus dem Jahr 1969

Die besondere Technik: mit Säulenrad und vertikaler Kupplung hatte SEIKO zwei Vorrichtungen integriert, die ein neues Präzisionsniveau ermöglichten und die Messung der verstrichenen Zeit in einer Armbanduhr deutlich verbesserten. Eine Legende war geboren – und überzeugte damals, neben Profis aus dem Bereich des Motorsports, eine weitere aus Hollywood: Der Martial Artist Bruce Lee war Fan und trug die Speedtimer noch bis 1973, als er zu seinen letzten Dreharbeiten für "Der Mann mit der Todeskralle" (Enter the Dragon) antrat. Die in der Uhr verbaute Technik war so innovativ, dass sie bis heute eine Voraussetzung für hochfunktionale Chronographen ist.

Eine neue Serie als Erbe der Sportzeitmessung

SEIKO Die neue Serie enthält mehrere Designmerkmale der 1964er SEIKO Stoppuhr und kommt mit einem limitierten hellen (SRQ035J1) oder einem dunklen (SRQ037J1) Zifferblatt

Mit den sechs neuen Uhren der Speedtimer Serie gelingt SEIKO jetzt erneut ein Kunststück: sie vereinen die Rolle des Unternehmens in der Chronographen Technologie mit der Tradition im Bereich der Sportzeitmessung und erweitern zugleich Seikos reiches Erbe. Eine Uhr in limitierter Auflage (SRQ035J1) mit einem neuen Automatik Chronographenwerk als Würdigung an das Design der bekannten 1/5-Sekunden Stoppuhr von 1964, während eine zweite Version (SRQ037J1) mit demselben Kaliber und eine Serie von vier Solarchronographen die Reihe vervollständigen.

SEIKO Die vier neuen Solarchronographen von SEIKO (v.l.n.r. SSC813, SSC819, SSC815, SSC817)

Die Solarchronographen werden vom Kaliber V192 angetrieben. Die Gehäuseform ist dem Original treu geblieben, aber der Durchmesser von 39 mm, die Kombination aus feinen und glatten Polierungen des Armbands und das gewölbte Saphirglas bringen sie auf den neuesten Stand. Diese neuen Solarchronographen werden in vier verschiedenen Zifferblattfarben angeboten: Weiß, Schwarz, Blau und Gold. Die Zifferblätter sind sandgestrahlt, um die gute Ablesbarkeit zu gewährleisten.

Highlights der neuen Serie:

Ganggenauigkeit: ±15 Sekunden pro Monat

Stoppfunktion bis zu 60 Minuten in 1/5 Sek.-Schritten

Zwischenzeit

Gangreserve bis zu 6 Monate

Restenergieanzeige

Datum

Gehäuse aus Edelstahl mit Titankarbidlünette

10 bar wasserdicht

Gewölbtes und entspiegeltes Saphirglas

Verschraubter Gehäuseboden

LumiBrite

Durchmesser: 39,0 mm; Höhe: 13,3 mm

Alle sechs Kreationen sind ab sofort in den Seiko Boutiquen und dem Seiko Boutique Online-Shop erhältlich, sowie bei ausgewählten Fachhändlern.

