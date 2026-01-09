Anmelden
Neujahrs-Gewinnspiel: 2×250 € gewinnen | Men’s Health

Mach mit beim großen Gewinnspiel
Neujahrs-Gewinnspiel: 2×250 € gewinnen

Regelmäßig abräumen: Jetzt heißt es mitmachen und tolle Preise gewinnen!
ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.01.2026
Als Favorit speichern
Gewinne 250 Euro
Foto: GettyImages / Igor Paszkiewicz

Neues Jahr, neue Ziele – und ein richtig guter Deal: Beim Men’s Health Neujahrs-Gewinnspiel warten 2 × 250 € auf dich.

Ob neue Trainingsausrüstung, smarte Fitness-Tools oder eine kleine Auszeit nach einem intensiven Start ins Jahr – dein Gewinn, deine Entscheidung.

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen

Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.

Teilnahmeschluss ist der 30.01.2026 um 12:00 Uhr.