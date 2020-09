Anzeige Gewinne ein SKL-Lospaket im Wert von 360 Euro SKL Millionen-Event in Wolfsburg

In der Autostadt treten 20 Kandidat*innen zum Glücks-Cup an: Der Hauptgewinn: 1 Million Euro! Gewinne jetzt ein SKL-Lospaket!

Am 09. Oktober 2020 entscheidet sich, welcher der 20 vorab per Zufallsgenerator ermittelten Kandidat*innen zum neuen SKL-Millionär*in gekürt wird. Unterstützung erhalten die SKL-Spieler*innen dabei nicht nur von vielen (Glücks-)Käfern, sondern auch von zwei prominenten Glückspaten, dem Schauspielerehepaar Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer.

Nach den ersten drei Spielrunden, entlang futuristischer Bauwerke, nostalgischer Oldtimer in der Autostadt sowie im Wissenschaftsmuseum Phaeno, entscheidet im großen Finale die SKL-Lostrommel über den neuen SKL-Millionär*in. Du willst mehr über das SKL Millionen-Event in Wolfsburg erfahren? Die Kandidaten*innen werden ab Mitte September auf skl.de vorgestellt —hier findest du auch weitere Informationen zum SKL-Millionenspiel.

Deine Chance auf einen Millionengewinn

Für das SKL-Millionenspiel, zu dessen Gewinnangebot das SKL Millionen-Event gehört, verlosen wir ein Lospaket! Am 1. Dezember 2020 startet die 148. Lotterie, in der beim SKL-Millionenspiel eine Gesamtgewinnsumme von über 1,28 Milliarden Euro ausgespielt wird. Mit deinem Lospaket, bestehend aus vier Losanteilen mit unterschiedlichen Losnummern, nimmst du sechs Monate an den täglichen Ausspielungen teil und kannst so jeden Tag gewinnen. Und das mit einer Trefferchance von 95 % auf Gewinne in Höhe von 20 Euro bis zu 2 Millionen Euro. Mit etwas Glück kannst auch du beim nächsten SKL Millionen-Event dabei sein – mit der Chance von 1 : 20 auf 1 Million Euro.

Weitere Infos findest du unter:

skl.de.

Macht mit: so kannst du gewinnen

Einfach das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnst du ein SKL-Lospaket, bestehend aus vier Los-Anteilen für das SKL-Millionenspiel im Wert von 360 Euro. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Teilnehmende müssen einen Wohnsitz in Deutschland haben. Glücksspiel kann süchtig machen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 06. Oktober 2020.