Anzeige Rasurpaket gewinnen Jetzt im neuen Look: Der Wilkinson Xtreme 3 Sensitive

Frischer Wind im Rasurregal: Der innovative Wilkinson Xtreme 3 Sensitive Einwegrasierer überzeugt jetzt mit neuem Packaging aus 74% recyceltem Material! Doch auch die inneren Werte stimmen: Der beliebte Xtreme 3 Sensitive steht für bewährte Qualität – und vor allem Flexibilität.

So läuft’s glatt

Drei flexible Klingen auf einem schwingenden Kopf passen sich den Konturen von Körper und Gesicht individuell an, während ein pflegender Feuchtigkeitsstreifen die Haut mit Aloe vera und Vitamin E versorgt – perfekt für trockene und empfindliche Haut.

Alles im Griff

Durch sein cleveres Design liegt der gummierte Griff aus 60% recyceltem Plastik unter der Dusche sicher in der Hand. Die praktische Kappe sorgt auch on the go für Extraschutz und macht den Xtreme 3 Sensitive zum idealen Reisebegleiter.

Wilkinson Gewinne ein Wilkinson Rasurpaket bestehend aus dem Xtreme 3 Sensitive sowie einem hochwertigen Handtuchset aus Bio-Baumwolle

Ob im Alltag oder unterwegs, der Wilkinson Xtreme 3 Sensitive passt sich an – mit einer idealen Kombination aus Leistung, innovativem Design und Komfort. Überzeuge dich jetzt selbst von unserem Liebling unter den Einwegrasierern!

Gewinne mit etwas Glück eines von drei Wilkinson Rasurpaketen, bestehend aus den innovativen Xtreme 3 Sensitive Einwegrasierern sowie einem hochwertigen Handtuchset aus Bio-Baumwolle.

Mach mit: So kannst du ein Wilkinson Rasurpaket gewinnen

Einfach das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück bist du unter den Gewinnern. Wir wünschen viel Glück! Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 31.10.2021. Wir wünschen viel Glück!