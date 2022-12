Anzeige GPS-Uhr Kaufberatung GPS-Uhren: Ein hervorragender Begleiter für den täglichen Sport

GPS-Uhren zeichnen deine Laufstrecke auf und versorgt dich mit wissenswerten Informationen wie Geschwindigkeit, Strecke oder Höhenmessung. Je nach individuellem Bedürfnis werden auch Uhren mit weiteren Funktionen wie Musik-Player, Pulsmessung oder Kalender angeboten. Alle Uhren sehen stylish aus und lassen sich bequem am Handgelenk tragen. Für eine noch bessere Auswertung können einige Uhren mit Brustgurten gekoppelt werden. Worauf du beim Kauf achten kannst, erfährst du hier.

Was ist eine GPS-Uhr?

Eine GPS-Uhr ist eine Kombination aus Uhr und GPS-Gerät. Neben den klassischen Uhr-Funktionen wie Zeitanzeige und Wecker lässt sich mit dieser Uhr auch der aktuelle Standort ermitteln. Besonders beliebt ist sie bei Sportlern, aber auch für Freizeitaktivitäten wie Wandern oder Geocaching ist eine GPS-Uhr ein nützliches Hilfsmittel.

Mit einer GPS-Uhr kannst du bei deiner Joggingrunde oder auf deiner Wanderung exakt die zurückgelegte Strecke festhalten. Je nach Modell kommen weitere Funktionen hinzu wie die Messung von Geschwindigkeit, Herzfrequenz oder Blutsauerstoff.

Willst du deine Daten ansehen und auswerten, verbindest du die GPS-Uhr im Anschluss einfach mit deinem Smartphone oder Laptop. Auf diesem Weg lassen sich bei einigen Modellen auch beispielsweise Jogging- oder Wanderrouten auf die Uhr übertragen.

Worauf muss ich beim Kauf einer GPS-Uhr achten?

Neben den grundlegenden Funktionen sollte eine GPS-Uhr mit einem großen und gut lesbaren Display ausgestattet sein. Bei der Akkuleistung sollten ebenfalls keine Abstriche gemacht werden. Wie alle technischen Geräte stehen und fallen GPS-Uhren mit der Bedienung, weshalb diese so einfach wie möglich sein soll. Hier haben Uhren mit Touch klar die Nase vorn. Der einzige Nachteil: Bei Regen kann es durchaus zu Fehleingaben kommen. Zubehör wie Bedienungsanleitung und Aufladegerät sollte auf alle Fälle mitgeliefert werden.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Funktionen, Akkuleistung und Design abschneiden. Insgesamt können 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Funktionen

Alle GPS-Uhren verfügen über Standardfunktionen wie Uhrzeit, Stoppuhr, Datum und GPS-Modus. Wer mehr möchte, sollte auf ein etwas teureres Modell zurückgreifen. Diese GPS-Uhren können über voreingestellte Trainingspläne, diverse Sportprogramme, Höhenmessungen und Navigationen verfügen. Aber auch Musik-Player und diverse Apps sind heute keine Seltenheit mehr. Die Funktionen sind dann sinnvoll, wenn sie auch wirklich genutzt werden. Wer in puncto Sicherheit mehr möchte, sollte ein Modell mit spezieller SOS-Funktion wählen.

Akkuleistung

Damit nicht schon nach ein paar Stunden Schluss ist, spielt die Akkuleistung eine große Rolle. Wie lange der Akku einer GPS-Uhr hält, kommt primär auf Nutzung und Funktionsumfang an. Im Stand-by-Modus können manche Uhren problemlos zwei bis drei Wochen durchhalten. Bei einer aktiven Nutzung von GPS kann allerdings nach acht Stunden Schluss sein. Das Teuerste an einer GPS-Uhr ist der Akku. Möchtest du eine gute Akkuleistung, so musst du auch etwas mehr Geld ausgeben. Für Triathleten ist neben der Akkuleistung noch die Wasserfestigkeit wichtig.

Design

Da GPS-Uhren heutzutage nicht nur beim Sport getragen werden, solltest du bei dem Thema Design keine Abstriche machen. Die meisten Modelle begeistern mit einem modernen Look. Je nach Geschmack werden rechteckige und runde Bildschirme angeboten. Wer nach einer schlichten Uhr sucht, die zu zahlreichen Kleidungsstücken passen soll, für den sind schlichte Produkte in Schwarz ideal. Aber auch GPS-Uhren, die über ein auswechselbares Armband verfügen, könnten interessant sein. Auf diese Weise lässt sie sich an jedes Outfit anpassen.

Diese GPS-Uhren haben wir für dich verglichen

Die stylische GPS-Uhr Wasserdichte GPS-Uhr, die sich über Bluetooth mit deinem Smartphone koppeln lässt und Anrufe empfangen kann.

Die GPS-Uhr verfügt über 150 Sportprogramme, darunter sind Radfahren, Schwimmen, Laufen, Rudern etc. Auch das Tauchen ist dank einer Wasserdichtigkeit von 5 ATM möglich. Für Laufbegeisterte, die gerne ihre Durchschnittsgeschwindigkeit, aktuelle Zeit und zurückgelegte Kilometer wissen möchten, ist diese Uhr ideal. Die Navigation durch das Menü erfolgt über einen multifunktionalen Knopf. Ein absolutes Highlight der Uhr ist die Kompatibilität mit Alexa und anderen Sprachdiensten. Dank neuster Technik wird alle 15 Sekunden dein SpO2-Wert (geschätzte Sauerstoffmenge im Blut) gemessen - selbst im Schlaf. Bei zu niedrigem Wert schlägt die Uhr Alarm. Bis zu zwölf Tage hält die Uhr mit einer Akkuladung.

Marke: AmazfitGewicht: 57 gMaße: Keine AngabeForm: RundBesondere Merkmale: Wecker, Höhenmesser, Activity Tracker, GPS, Zeitanzeige

Diese GPS-Uhr hält im Smartwatch-Modus bis zu 7 Tage und ist bis 5 ATM wasserdicht. Das Display ist 1,2 Zoll groß und auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar. Neben Laufen sind weitere Sportprofile vorinstalliert wie Radfahren, Schwimmen, Crosstrainer oder Yoga. Die Uhr verfügt über viele hilfreiche Funktionen wie Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Erholungszeitratgeber, Energielevel, Schrittzähler und Schlafanalyse. Die Uhr informiert dich über eingehende Nachrichten und Anrufe. Auf der Uhr lassen sich außerdem individuell Apps und Widgets installieren. Über die Garmin Connect App kannst du die Daten einsehen, deinen Fortschritt analysieren und Trainingspläne auf die Uhr laden.

Marke: GarminGewicht: Keine AngabeMaße: 14 x 0,5 x 3,47 cmForm: RundBesondere Merkmale: Stresslevel, Herzfrequenzmessung, Erholungszeitratgeber, diverse Sportprofile, Energielevel, Schrittzähler und Schlafanalyse, individuelle Trainingspläne

GPS-Uhr für Sportbegeisterte Moderne GPS-Uhr in verschiedenen Größen und Farben, die sich mit deinem Smartphone verbinden lässt- für eine noch bessere Analyse.

Diese GPS-Uhr der Marke Polar glänzt nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch beim Schwimmen, Laufen, Yoga, Walking etc. Die hochwertigen Sensoren versorgen dich mit zahlreichen Informationen. Weitere Funktionen, die auf der GPS-Uhr angezeigt werden, sind Wetter, Akkulaufzeit, Datum und Uhrzeit. Sie ist mit jedem Smartphone kompatibel und kann für die Auswertung mit der hauseigenen Polar-App verbunden werden. Erhältlich ist die Uhr in verschiedenen Farben und Größen. Ideal für Modebewusste: Wechselarmbänder können optional erworben werden.

Marke: PolarGewicht: 34 gMaße: Keine AngabeForm: RundBesondere Merkmale: Pulsmessung, Schlaftracking, Musiksteuerung, WettervorhersageZielgruppe: Erwachsene

Die GPS-Uhr verfügt über einen 1,4-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion. Mit 11 voreingestellten Trainingsmodi kann die Uhr dich bei deinen Indoor- oder Outdoor-Sportaktivitäten unterstützen. Sie ist bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdicht. Diese Sportuhr verfügt nicht nur über GPS, sondern auch über das alternative Ortungssystem GLONASS, wodurch der Standort noch präziser ist und du so Bewegung, Geschwindigkeit, Distanz und verbrannte Kalorien exakt verfolgen kannst. Außerdem trackt die Uhr nicht nur deine aktuelle Herzfrequenz, sondern informiert dich auch über dessen Veränderung und alarmiert dich, wenn sich diese nicht mehr im Normalbereich befindet. Die Herzfrequenz-Daten kannst du bis zu 30 Tage speichern. Weitere hilfreiche Funktionen sind Schlafüberwachung, Atemübungen sowie die App (Xiaomi Wear für Android & Xiaomi Wear Lite für Apple). Die Uhr ist innerhalb von 2 Stunden vollständig aufgeladen und hält dann im kontinuierlichen GPS-Modus bis zu 10 Stunden und 9 Tage bei normaler Nutzung.

Marke: XiaomiGewicht: 35 gMaße: 4,1 x 3,5 x 1,1 cmForm: ViereckBesondere Merkmale: Aktivitätstracker (Schrittzähler, Entfernung, Kalorien), Herzfrequenzmesser, 11 Sportmodi, geteiltes GPS, Stoppuhr, Schlaftracker, Wecker, Nachrichtenbenachrichtigung, Bewegungserinnerung, Atemanleitung, Wasserdicht 5 ATM

Diese GPS-Uhr der Marke Polar ermittelt nicht nur einen genauen Standort, sondern verfügt außerdem über eine Geschwindigkeits-, Distanz- und Routenmessung. Mit Polar Flow kannst du bequem auf Smartphone oder Computer planen und analysieren. Wer Laufsport betreibt, freut sich über Laufprogramme mit persönlichem anpassbarem Laufplan, mit dem du deine Laufentwicklung analysieren kannst. Training Load Pro überwacht die Trainingsbelastung und mit dem Erholungs- und Schlaftracking stellst du sicher, dass du am nächsten Tag auch genug Energie für die nächste Sporteinheit hast. Dank verschiedener Wechselarmbänder kannst du die Uhr immer deinem Outfout anpassen. Nicht zuletzt punktet die Uhr mit einem besonders starken Akku, der im Trainingsmodus bis zu 30 Stunden und im Uhr-Modus bis zu 5 Tage hält.

Marke: PolarGewicht: 100 gMaße: 8,5 x 9,5 x 12,5 cmForm: RundBesondere Merkmale: Running Index & Laufprogramme, 130+ Sportarten, Schwimmtracking, Training Load Pro, Geschwindigkeits-, Distanz- und Routenmessung, Angeleitete Atemübung, Erholungs- und Schlaftracking

Die WATCH FIT von HUAWEI erkennt die Sauerstoffsättigung in deinem Blut, Herzfrequenz, Kalorien und Dauer des Trainings. Mit seinen 96 Trainingsmodi ist für fast jede Sportart vorgesorgt und mit 12 verschiedenen Workouts wie Exercise at Work, Full-Body Stretch oder Ab Ripper kannst du künftig noch einfacher trainieren. In der HUAWEI Health können auf Android- und iOS-Geräten Fitness- und Gesundheitsdaten eingesehen und analysiert werden. Die Uhr informiert dich außerdem über Anrufe, Nachrichten, Kalenderereignisse und Social Media Apps.

Marke: HUAWEIGewicht: 255 gMaße: 1,07 x 3 x 4,6 cmForm: RechteckBesondere Merkmale: 96 Trainingsmodi, GPS, 5ATM, SpO2-Sensor, Herzfrequenzmessung, 12 animierte Workouts, 44 Standard-Bewegungsdemonstrationen

Welche Vorteile haben GPS-Uhren gegenüber Fitnesstrackern?

Du fragst dich, welche Vorteile eine GPS-Uhr gegenüber Fitnesstrackern hat? Hier die Antwort: GPS-Uhren sind im Vergleich zu Fitnesstrackern viel genauer und geben dir eine bessere Auskunft über gelaufene Schritte und Kalorienverbrauch. Auch das Display kann von Vorteil sein, welcher bei GPS-Trackern oft größer ausfällt.

Wie pflege ich eine GPS-Uhr?

Die GPS-Uhr sollte möglichst lange Freude bereiten, weshalb die Uhren gut gepflegt werden sollten. Insbesondere die Sensoren, die zur Messung von Puls, Temperatur und Co. führen, sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Hierzu kannst du einfach die Uhr mit Wasser bei hartnäckigeren Verschmutzungen oder Schweißablagerungen, leichtem Seifenwasser und einem Tuch reinigen. Nach Öfteren Aufladen kann es vorkommen, dass sich Staub in der Ladebuchse befindet. Spätestens, wenn du Ladeschwierigkeiten bekommst, kannst du die Buchse von Schmutz und Staub mittels eines Druckluftsprays oder eines geeigneten Werkzeugs befreien. Verwendest du zur GPS-Uhr noch zusätzlich einen Brustgurt, ist es sinnvoll, diesen nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch abzuwischen.

Wie verbinde ich meine Uhr mit meinem Smartphone oder Laptop?

Um die aufgezeichneten Daten auf dein Smartphone oder deinen Laptop zu übertragen, verfügen GPS-Uhren meist über Bluetooth bzw. lassen sich mit einem USB-Kabel anschließen. Auf diese Weise kannst du auch vom Smartphone und Laptop beispielsweise Wander- oder Joggingrouten auf deine Uhr übertragen.

GPS-Uhren sind der ideale Begleiter bei Aktivitäten wie Jogging, Wandern oder Geocaching. Die Uhren sind in unterschiedlichen Größen, Farben und Formen verfügbar und kommen mit unterschiedlichen Funktionen. Welche GPS-Uhr ideal für dich ist und dich zukünftig begleiten soll, erfährst du hier.