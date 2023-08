Das Thermometer klettert in die Höhe und du kannst dein Parfüm plötzlich nicht mehr riechen? Das geht vielen Männern so. Die typisch männlichen Noten in Herrenparfüms riechen jenseits der 25-Grad-Marke einfach viel zu schwer und werden teilweise sogar richtig unangenehm.

Wie finde ich einen Sommerduft, der zu mir passt? Trotzdem gilt: Um einen Sommerduft zu finden, der zu dir passt, solltest du am besten ein Parfüm mit Noten wählen, die du sonst auch trägst. Bei Männerdüften sind das höchstwahrscheinlich Moschus, Holz, Vetiver oder Leder. Die maskulinen Noten sollten nur nicht so dominant sein wie in deinem gewohnten Duft. Viel besser: ein Mix aus typisch männlichen Gerüchen mit erfrischenden Noten.

Typisch Sommer sind etwa Zitrusfrüchte, frische Gräser und Blumen. Besonders erfrischend: Duftwasser mit "maritimen Noten". Damit ist gemeint, dass die Parfümeure versucht haben, den Duft von Meerwasser einzufangen. Und wenn Strand-Geruch nicht Sommer-Feeling pur versprüht, dann wissen wir auch nicht weiter.

Lust auf Erfrischung bekommen? Dann kommen hier die 5 besten Sommerdüfte für Männer, ausgewählt von unserer Redaktion.

Urlaub in einem Flakon: BOSS Bottled Pacific

BOSS / PR Sommer-Version des Duftklassikers 'Bottled Pacific' von BOSS, um 80 € (50 ml)

Inspiriert von azurblauem Wasser, warmem Sand und Sonnenstrahlen — BOSS Bottled Pacific versprüht pure Sommer-Vibes, wie ein Tag am Meer. Der frische Mix aus Zitronen, Kokosnuss und salzigen Noten, trifft auf warme, entspannte Elemente wie Sandelholz und Patschuli und passt damit perfekt als Duft für heiße Tage oder wenn du dir mit ein paar Sprühstößen eine kleine Auszeit gönnen willst.

Hier bestellen: Sommerduft Boss Bottled Pacific kaufen

Sommer-Klassiker: Davidoff 'Cool Water Reborn'

BOSS / PR Holzig-frischer Sommerduft "Cool Water Reborn" mit Rosmarin von DAVIDOFF, um 39,49 € (75 ml)

Wenn es um frische Sommerdüfte geht, darf "Davidoff Cool Water" nicht fehlen. Der Duft ist seit über 30 Jahren eines der beliebtesten Herrenparfüms überhaupt. Jetzt wird er noch besser: Mit "Cool Water Reborn" erlebt der Duft-Klassiker eine Neu-Interpretation und feiert regelrecht eine Wiedergeburt als zeitgemäßer Unisex-Duft. Die aromatische Rosmarin-Kopfnote und frischer Vetiver, mit seinen Grapefruit-Akzenten in der Basisnote, ergänzen sich großartig mit dem holzigen Galbanum. Diese Komposition macht den Duft noch spannender, ohne ihn komplett zu verändern.

Ein Duft für alle: Jean Paul Gaultier 'Le Male Pride'

Jean Paul Gaultier / PR Eau de Toilette 'Le Male & Classique Pride' in ikonischen Body-Flakons von JEAN PAUL GAULTIER, um 114 € (125 ml)

Zwei Torsos, ein Duft! Die beiden Kult-Düfte von Jean Paul Gaultier sind mehr als nur ein Duft, sie sind ein Appell. Die Pride-Kollektion feiert das Recht, man selbst zu sein und im Einklang zu feiern. Genau wie der Unisex-Duft (in beiden Flakons ist der gleiche Duft) aus frischer Orangenblüte, intensiver Yuzu und Moschushölzern, der sich an alle Geschlechter wendet und Sommer, Spaß und Vielfalt versprüht. Die ikonischen Body-Flakons 'Le Male' und 'Classique' tragen in der Chrome-Version beide ein Graffiti-Rainbow-Top und sorgen im Bad für einen bunten Hingucker.

Wie frisch eingecremt: Atelier PMP 'Care 02.1/UX

Atelier PMP / PR Pure Entspannung: Eau der Parfum 'Care 02.1/UX' von ATELIER PMP, um 135 € (100 ml)

Ein Duft voller Geborgenheit, der Erinnerungen weckt. Das Eau de Parfum 'Care 02.1/UX von Atelier PMP setzt sich aus frischen Elementen, wie fruchtig-blumiger Mandarine, Veilchen und Passionsfrucht und warmen Düften wie Zedernholz, weißer Amber und Moschus zusammen. Diese Kombination erzeugt einen erfrischenden Duft, der dezent an das wohlige Nivea-Eincreme-Gefühl nach dem Duschen erinnert.

Aufregende Kontraste: Versace 'Eros Flame'

Versace / PR Süß-würziges Eau de Parfum 'Eros Flame' von VERSACE, um 57,49 € (50 ml)

Dieser Duft ist geprägt von intensiven Kontrasten, die einander kraftvoll unterstützen: Erfrischende Zitrusnoten treffen auf schwarzen Pfeffer, blumige Rosen und Zedernholz interpretieren auf spannende Weise ihre eigene Definition von maskulinem Duft und runden mit lang anhaltender Tonka-Bohne und Vanille in der Basisnote dieses Eau de Parfum ab.