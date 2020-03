Gemeinsam fit werden Gewinne einen traumhaften Fitness-Urlaub

Morgens steht ein knackiges Early-Bird-Zirkeltraining auf dem Programm. Und am Nachmittag ein MountainYoga-Walk, gefolgt von einem Healthy-FoodKochkurs. Wenn so ein Tagespensum ganz nach deinem Geschmack ist, dann solltest du dir den folgenden Termin schon mal ganz dick im Kalender anstreichen: Vom 18. bis 23. August 2020 findet wieder das Intersport FitGesund-Event im österreichischen Saalfelden statt – powered by Men’s Health. Und das beste: Hier kannst du eine Teilnahme gewinnen!

Intersport Vom 18.8. bis 23.8.2020 heißt es wieder: Gemeinsam fit werden!

40 Fitness-Workshops für echte Sport-Freaks

Rund 400 Fitness-Fans werden sich dann im Luxus-Hotel Gut Brandlhof einfinden, denn da gibt’s alles, was das Sportlerherz glücklich macht: Zusammen mit den besten Trainern der IFAA (Internationale Fitness und Aerobic Akademie) kannst du eine Woche lang an mehr als 40 unterschiedlichen Fitness- und Gesundheits-Workshops der Bereiche Body & Mind, Functional, Group Fitness, Medical Fitness und Kardio teilnehmen, dir Vorträge zu den Themen Fitness, Gesundheit und Ernährung anhören, die neuesten Kollektionen der angesagtesten Ausrüster ausprobieren und nach den schweißtreibenden Workouts im 3000 Quadratmeter großen WellnessBereich des Hotels entspannen.

Termine und Preise

Vom 18. bis 23. August 2020 in Saalfelden Leogang/Österreich (Tipp: Es können auch nur einzelne Tage gebucht werden)

Preise für ganze Woche: 599 Euro (BasisZimmer) bis 1049 Euro (De-luxe-Suite)

Darin enthalten:

5 Übernachtungen mit Halbpension (Frühstück und Mittagessen)

Teilnahme am umfangreichen Trainingsangebot sowie an Theorie-Workshops

10 Fitness-Workshops + 2 Theorie-Workshops

2 exklusive Abendveranstaltungen inklusive Essen

Shuttle-Service ab Saalfelden bei An- und Abreise

Gratis Welcome-Paket

Teilnahme am Rahmen- und Abendprogramm

Am besten gleich anmelden unter intersport.de/fitgesund. Oder versuche dein Glück bei unserem Gewinnspiel:

Intersport Da ist garantiert für jeden etwas dabei: Egal ob Outdoor-Sport oder Indoor-Fitness, gemeinsam mit anderen Sportlern macht das Training gleich doppelt so viel Spaß!

Lust, dabei zu sein? So kannst du gewinnen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, fülle einfach das untenstehende Formular aus und mit etwas Glück gewinnst du eine Teilnahme für zwei Personen für 6 Tage Komfort-Plus-Paket im Doppelzimmer im Wert von 799 Euro! Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner benachrichtigen wir schriftlich. Teilnahmeschluss ist der 19. Mai. 2020. Viel Glück!