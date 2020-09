Anzeige Die nachhaltigste Denim ever Richtig guter Stoff: Denim aus Hanf

Jeans und Hanf – passt das zusammen? Die Fusion dieses ungleichen Paares mag zwar etwas schräg klingen, ist aber ein wichtiger Fortschritt, um Kleidung so nachhaltig wie nur möglich herzustellen.

Warum Hanf nachhaltig ist

Hanf ist ein extrem schnell nachwachsender Rohstoff, der sich problemlos züchten lässt. Für das Fadenspinnen werden die langen Hanffasern aus dem festen Stiel der Cannabispflanze genutzt. Ein großer Vorteil der grünen Nutzpflanze mit den typisch gezackten Blättern ist, dass ihre Kultivierung deutlich weniger Wasser, Pestizide und Boden erfordert als konventionelle Baumwolle.

Um zusätzlich Ressourcen zu schonen, werden die Hanfpflanzen für Wellthread (eine Capsule Collection, die Levi´s erstmalig vor einem Jahr einführte) während des Anbaus ausschließlich mit Regenwasser gegossen. Der einzige Nachteil: im Gegensatz zur flauschig weißen Naturfaser, sind Hanffasern sehr rau. Dieses Problem löst Levi’s mit einem neuartigen Verfahren. Durch eine besondere Art der Behandlung werden die Fasern weicher gemacht, damit sie sich der fertige Denim genauso anfühlt und auch aussieht, als sei er aus reiner Baumwolle gewoben.

In der aktuellen Wellthread™-Kollektion für Herbst & Winter 2020 besteht jedes Teil zu 28 bis 30 Prozent aus "Cottonized Hemp" und wird mit der Levi´s etablierter Water<Less®-Technik hergestellt, welche im Fertigungsprozess bis zu 96 Prozent des normalerweise verwendeten Wassers einspart. Damit ist sie die nachhaltigste Kollektion im Hause Levi´s und zudem voll recycelbar.

Das ist neu

Neben Denimteilen in zeitlosem Blau setzt Levi´s nun auch beim schwarzen Jeansstoff auf den nachhaltigen Flockenhanf – nämlich beim Jeansmodell 502 Taper mit moderner Silhouette und einem schmal zulaufenden Bein.

Passend zum angesagten 90er-Jahre-Hype weiten sich bei Levi‘s diesen Herbst/ Winter nicht nur die Silhouetten, sondern auch der Einsatz von Hanf: die brandneue Levi‘s Stay Loose wird aus Cottonized Hemp hergestellt und ist damit eines der ersten Herrenmodelle der Red Tab Kollektion aus diesem innovativen Gewebe

Mit einer lockeren Passform um Hüften und Oberschenkel erinnert diese Jeans an die Ästhetik der 90er Jahre und greift gleichzeitig den aktuellen Trend zu weiteren Schnitten auf. Das relaxte Beinkleid ist in zwei Längen erhältlich: die reguläre Stay Loose, die sich perfekt über dem Sneaker umschlagen lässt, und die Stay Loose Crop, deren Bein nur so lang ist, dass der Schuh deiner Wahl darunter noch super zur Geltung kommt. Für den ultimativen Loose-Fit-Style werden die Jeans mit der Stay Loose Trucker Jacket kombiniert – ein lockerer Schnitt, tief angesetzte Taschen und extreme Proportionen machen sie zum stylischsten Trucker ever.

"Die Stay Loose ist die perfekte Jeans, um im Trend der etwas weiteren Silhouetten mitzugehen – stylisch und komfortabel zugleich", meint Janine Chilton-Faust, Global Vice President of Men’s Design bei Levi’s: "Eine großzügige Passform mit weiterem Bein, das nach unten etwas schmaler wird und damit den angesagten Throwback-90s-Vibe transportiert."

Lust auf Hanf?

