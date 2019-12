Einzigartige Landschaften Darum ist Katalonien das perfekte Sport-Reiseziel

Wintersport auf den katalanischen Pyrenäen und Rennradfahren an der Costa Brava: Katalonien ist eine wahre Sportregion.

Olympisches Terrain, Heimat weltklassiger Sportler und Sportvereine – und Schauplatz internationaler Großereignisse: Katalonien ist ein wahres Sport-Reiseziel und der ideale Ort für Profi- und Hobbysportler. Auch Mannschaften – seien es Profi- oder Amateur-Teams – können auf einem Trainingslager ihre sportlichen Leistungen auf ein ganz neues Level bringen. Dafür sind die erstklassigen Sportanlagen und Unterkünfte mit einem speziell auf Sportler abgestimmtes Ernährungsangebot optimal.

Sportregion der Extraklasse: Gute Gründe für Katalonien als Sport-Reiseziel

Was ist schon Sport ohne den richtigen Ort? Für einen richtigen Motivations-Kick braucht es eine spannende und vielfältige Landschaft, ein geeignetes Klima und nicht zuletzt viele abwechslungsreiche Möglichkeiten fürs Training. Katalonien vereint alles. Das ganzjährige milde Klima bietet optimale Bedingungen für Sportler. Und nichts schlägt die große landwirtschaftliche Vielfalt: Etwa die Touren und Hochgebirgspfade auf den katalanischen Pyrenäen, um für Rennen aller Art zu trainieren. Und wer rudern will, kann das auf den ruhigen Gewässern bei Amposta bei optimalen Bedingungen tun. Die ruhigen Nebenstraßen an der Costa Brava eignen sich zudem für das Rennrad-Training. Und abseits des Workouts bieten Strand und Meer sowie die kulturelle und gastronomische Vielfalt Kataloniens eine Erholung, die sich Sportler nach einem harten Training regelrecht verdient haben.

Ironman Calella Der Ironman Barcelona ist jedes Jahr eines der sportlichen Highlights in Katalonien.

Katalonien: Heimat von hochklassigen Sportlern und Sportvereinen

Katalonien war schon immer sportbegeistert. Zahlreiche Sportler aus Katalonien, wie der Basketballer Pau Gasol und der 8-malige Motorrad-Weltmeister Marc Márquez, sind internationale Größen. 1992 war Barcelona Austragungsort der Olympischen Sommerspiele – und kandidiert aktuell auch für die Olympischen Winterspiele 2030. Der FC Barcelona und der RCD Espanyol Barcelona sind zwei Fußballteams, die sich seit etlichen Jahren in der ersten Liga immer wieder aufs Neue beweisen – und international erfolgreich sind. Das in Katalonien beheimatete Camp Nou – das Stadion des FC Barcelona – ist einer der sportlichen Wahrzeichen der Region. Läufer und Sprinter werden außerdem von der Rennstrecke Circuit de Catalunya begeistert sein. Ein Highlight ist auch die Hochleistungs-Sporteinrichtung Centre d‘Alt Rendiment in Sant Cugat.

Ironman und Fitness-Meisterschaft: Diese Großevents hat Katalonien 2020 wieder zu bieten

Katalonien steht als wahres Sport-Reiseziel für sportliche Werte wie Gleichheit, Innovation und Inklusion. Auch 2020 hat die Region zum Jahr des Sporttourismus wieder eine große Palette an sportlichen Großevents zu bieten: Von dem Ironman Barcelona am 04. Oktober bis zu den Fitness-Europameisterschaften vom 06. bis 11. Mai in Santa Susanna. Besondere Highlights sind auch die die Windsurf- und Snowboard- (Start: 03. März 2020) Weltmeisterschaften. Seid dabei!