Reverse Lunges Darum solltest du ab jetzt Ausfallschritte nach hinten machen

Lunges gehören zu den wichtigsten Übungen, wenn es ums Beintraining geht. Und das nicht umsonst: Die sehr intensive Übung spricht in diesem Bereich jeden Muskel an und erzielt so kräftige Schenkel und einen knackigen Hintern. Klar, das ist nichts Neues. Denn für gewöhnlich machst du die Ausfallschritte ja auch einfach nach vorne, vielleicht mit Zusatzgewicht. Doch mit einer kleinen Veränderung lohnt sich die Übung noch mal mehr.

Mit den Top-Tipps von Men's-Health-Coach Nico Airone machst du mit Schritten zurück bald neue Fortschritte im Training. Im Video erfährst du die größten Vorteile der Reverse Lunges. Bereit? Na, dann: Video anschauen und zurücktreten, bitte!

