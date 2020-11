Training für jeden Tag Dieses 3-Minuten-Workout für zuhause machst du jetzt jeden Tag

Du kommst morgens nur schwer aus dem Bett? Mit diesen Bodyweight-Übungen von Coach Nico Airone startest du ab sofort wach und motiviert in den Tag

Die beste Tageszeit fürs Training: der Morgen – das ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Warum Weil du in den frühen Stunden allgemein mehr Energie hast als später am Tag. Und das liegt am Cortisol, auch als Stress-Hormon bekannt, das Körper und Geist ganz natürlich antreibt und dir damit morgens beim Aufstehen hilft.

Ist bei dir nicht der Fall? Noch mehr Anreiz, es mit dem täglichen Früh-Workout zu versuchen. Denn spätestens nach dem Training wirst du den Energieschub sicher merken. Außerdem ein Pluspunkt: der größere Fatburning-Faktor beim Workout vorm Frühstück. Wie eine Studie der University of Ottawa belegt, ist die Fettverbrennung zu diesem Zeitpunkt höher. Push deine Performance! So gehen Liegestütze richtig

Mit dem Morgen-Workout von Men's-Health-Coach Nico Airone steigerst du ab sofort täglich dein Energie-Level. Daher: Schau dir das Video an und nimm dir 3 Minuten Zeit für die 6 Übungen. Mit dieser Morgenroutine startest du perfekt und motiviert in den Tag. Also: Worauf wartest du noch? Aufstehen!

