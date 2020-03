Jeden Morgen Bodyweight-Training Dieses 3-Minuten-Workout mit 6 Übungen machst du jetzt jeden Tag

Du kommst morgens nur schwer aus dem Bett? Mit den super aktivierenden Übungen von Coach Nico Airone startest du ab sofort wach und motiviert in den Tag

Die beste Tageszeit fürs Training: der Morgen – das ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Warum Weil du in den frühen Stunden allgemein mehr Energie hast als später am Tag. Und das liegt am Cortisol, auch als Stress-Hormon bekannt, das Körper und Geist ganz natürlich antreibt und dir damit morgens beim Aufstehen hilft.

Ist bei dir nicht der Fall? Noch mehr Anreiz, es mit dem täglichen Früh-Workout zu versuchen. Denn spätestens nach dem Training wirst du den Energieschub sicher merken. Außerdem ein Pluspunkt: der größere Fatburning-Faktor beim Workout vorm Frühstück. Wie eine Studie der University of Ottawa belegt, ist die Fettverbrennung zu diesem Zeitpunkt höher.

Push deine Performance! So gehen Liegestütze richtig

Mit dem Morgen-Workout von Men's-Health-Coach Nico Airone steigerst du ab sofort täglich dein Energie-Level. Daher: Schau dir das Video an und nimm dir 3 Minuten Zeit für die 6 Übungen. Mit dieser Morgenroutine startest du perfekt und motiviert in den Tag. Also: Worauf wartest du noch? Aufstehen!

