Mit diesen Übungen kann dir das Alter nichts anhaben

Mit über 60 gehen vielen Männern die Sätze "Ich kann nicht mehr so wie früher" und "Ich weiß nicht, welche Übungen ich machen soll" leichter über die Lippen. Und weißt du was? Sie haben recht. Es ist vollkommen richtig, einzusehen, dass der Körper nicht mehr die gleichen Leistungen wie noch mit 20 oder 30 Jahren abruft. Und bei der Frage nach den richtigen Übungen bist du auch nicht allein. Wir wollen dir helfen, indem wir dir zeigen, warum es auch mit über 60 noch essenziell ist, sich fit zu halten. Wir zeigen dir unsere 10 Top-Übungen, die ideal sind für Männer über 60.

Sollte ich ab 60 anders trainieren?

Ja, unbedingt. Dein Körper hat sich verändert, also sollte auch dein Training anders ausfallen. Dein Stoffwechsel verändert sich, also nimmst du tendenziell mehr zu als früher. Das bestätigen auch Studien. Allein in Deutschland waren 2020 über 60 Prozent der Männer übergewichtig. Hinzu kommt, dass deine Muskelmasse schneller abnimmt und das Risiko von Gelenkbeschwerden größer ist. Die gute Nachricht: Es braucht nur eine neue Herangehensweise an dein Training, dann bist du schnell wieder fit.