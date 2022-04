Fatburning-Training Mit diesem Workout verbrennst du extrem viele Kalorien

Wer abnehmen will, muss sich bewegen. Das weißt du sicher. Und auch, dass mit weniger Körperfett deine Muskeln viel mehr zum Vorschein kommen. Um das zu erreichen, solltest du Krafttraining einer Ausdauereinheit vorziehen. Denn ordentlich Kalorien verbrennen kannst du genauso gut ohne Ausdauertraining. Um genau zu sein, funktioniert es auf eine andere Art sogar deutlich besser: mit unserem Fatburning-Workout.

Plus: Du profitierst auch noch von einem viel besseren Nachbrenneffekt (15 höher als beim Ausdauertraining wie Laufen, Schwimmen oder Radfahren). Dieses Kraft-Workout von Men's-Health-Coach Nico Airone bringt dich viel schneller an dein Fatburning-Ziel als die meisten Kardio-Einheiten. Also schau dir das Video an und gib alles, um maximal Kalorien zu verheizen.

Effektiv Körperfett verbrennen: dein Fatburning-Trainingsplan für zu Hause:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Fett weg im Home-Gym in 8 Wochen Trainingsplan

nur Kurzhanteln nötig

für Anfänger und Fortgeschrittene

alle Übungen als Bild und Video

25 Seiten, auf allen Seiten abrufbar Schließen Trainingsplan Fett weg im Home-Gym in 8 Wochen Trainingsplan

nur Kurzhanteln nötig

für Anfänger und Fortgeschrittene

alle Übungen als Bild und Video

25 Seiten, auf allen Seiten abrufbar Wenig Zeit und trotzdem Abnehm-Erfolge erzielen? Dann ist unser 8-Wochen-Plan perfekt für dich! Denn darin zeigen wir dir, wie du mit nur 4 kurz und knackigen Workouts (rund 45 pro Einheit) deine Fettverbrennung ordentlich ankurbeln kannst. Plus: Das Programm ist perfekt fürs Home-Gym geeignet, die Fahrt ins Studio entfällt also auch - ein weiterer Zeit-Spar-Faktor. Motiviert? Für maximale Fettverbrennung ist Krafttraining hierfür die effektivste Trainingsform – vor allem, wenn der gesamte Körper involviert ist. Deshalb warten insgesamt 3 Ganzkörper-Einheiten pro Woche auf dich, in denen du vor allem die Kraftsport-Klassiker absolvierst, also z.B. Kniebeugen oder Liegestütze. Zusätzlich zu den Workouts erwarten dich knackige Intervall-Einheiten statt öden Dauerläufen. Erstere sind nicht nur kürzer, sondern auch deutlich wirksamer. Du also nur noch starten! Abnehmen für Vielbeschäftigte? Unser Home-Gym-Plan macht's möglich! Und zwar mit einer genialen Mischung aus Kraft und Kardio. In 4 kurzen und knackigen Workouts (rund 45 Minuten je Einheit) pusht du deinen Stoffwechsel ordentlich und erzielst du endlich Abnehm-Erfolge. Also, Plan runterladen und Gas geben! mehr Infos nur 14,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.