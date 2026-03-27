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Fitness
Krafttraining

Marken-Deals: Performance steigern mit SportScheck

Markenprodukte günstiger für mehr Performance
Mehr Performance fürs gleiche Budget?

Gutes Equipment ist Performance-Faktor. Markenprodukte günstiger.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.03.2026
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Im Deal der Woche kannst du bei SportScheck ordentlich sparen.
Foto: GettyImages / Drazen Zigic

Mehr Performance fürs gleiche Budget

Gutes Equipment ist kein Luxus – es ist ein Performance-Faktor. Ob beim Laufen, im Gym oder draußen: Die richtige Kleidung sorgt für bessere Bewegungsfreiheit, Temperaturregulierung und Komfort.

Der Clou am aktuellen Deal: Du bekommst hochwertige Markenprodukte spürbar günstiger, ohne Abstriche bei Qualität oder Funktion.

Diese Brands pushen dein Training

SportScheck setzt auf Marken, die im Training wirklich liefern:

  • Arena – für alle, die Schwimmen ernst nehmen oder Cross-Training integrieren
  • Reusch – zuverlässige Performance bei Outdoor-Sessions
  • 8848 Outdoor & Mistral – funktionale Gear für jedes Wetter
  • Fila & Ellesse – sportlicher Look, der auch abseits des Gyms funktioniert

Die Mischung aus Funktion und Style macht den Unterschied: Du bist nicht nur leistungsfähig unterwegs, sondern siehst auch so aus.

Schnell erklärt: So sicherst du dir den Rabatt

  • 20 % Extra-Rabatt auf ausgewählte Artikel
  • Kein Code nötig
  • Wird direkt im Warenkorb abgezogen
  • Gültig bis 01.04.2026
  • Mindestbestellwert: 24 €
  • Nur online verfügbar

Unser Tipp: Jetzt gezielt upgraden

Statt wahllos zu shoppen, lohnt es sich, strategisch vorzugehen:

  • Leichte Trainingsshirts für steigende Temperaturen
  • Funktionale Shorts für mehr Bewegungsfreiheit
  • Layering-Pieces für Outdoor-Einheiten am Morgen oder Abend

So holst du das Maximum aus deinem Budget raus – und gehst besser vorbereitet in die neue Saison.

Fazit