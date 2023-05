In diesem Artikel: Wie funktioniert unser Strandfigur-Plan?

Fit und in Bestform in den Urlaub? Dieses Jahr wird der Traum zur Wirklichkeit. Auf dieses klare Ziel arbeitet unser 8-wöchiger Trainingsplan für den Beach-Body hin. Unser brandneuer Trainingsplan für die Strandfigur bringt dich mit schweißtreibenden HIIT-Einheiten in Rekordzeit in Form. Mit Elementen wie Krafttraining und kurzen, schnellen Sprints, steht dem Beach-Body 2023 nichts mehr im Weg. Der Sommer kann also kommen. Bist du bereit?

Zu Hause für den Beach-Body trainieren ist jetzt möglich. Und zwar mit unserem erprobten 8-Wochen-Plan:

Wie funktioniert unser Strandfigur-Plan? Eine kurze Sache vorweg: Bei der "Strandfigur" denken viele Männer (und Frauen) vor allem an das heiß begehrte Sixpack. Die meisten fokussieren sich deshalb auf die Bauchmuskeln. So einfach ist das leider nicht. Damit du am Strand mit einem athletischen Waschbrettbauch glänzen kannst, musst du vor allem das Fett verlieren, das deine Bauchmuskeln momentan noch verhüllt. Allein den Bauch zu trainieren, funktioniert also nicht. Besser ist es, du konzentrierst dich beim Training auf großen Muskelgruppen wie die Beine oder den Po. Große Muskeln verbrennen nämlich nicht nur während deines Workouts ordentlich Energie, auch noch dann, wenn du später auf dem Sofa sitzt. Der Grundsatz dahinter ist ganz simpel: je mehr Muskeln du hast, desto mehr Energie verbrauchst du – und dass dein Gesäßmuskel größer als dein Bizeps oder der schräge Bauchmuskel ist, leuchtet dir wohl ein, oder?

Hinzu kommt, dass dein zukünftiger Beach-Body natürlich nicht nur aus sichtbaren Bauchmuskeln besteht. Willst du ohne T-Shirt oder Hemd gut aussehen, gehören trainierte Arme und Schultern, ein breites Kreuz und eine ausgeprägte Brust zum Gesamtpaket dazu. Auch deine Oberschenkel sind in fast jeder Badehose zu sehen oder lassen sich zumindest erahnen. Willst du also mehr als nur eine Mogelpackung sein, solltest du deinen ganzen Körper trainieren.

Wir setzen in unserem Plan auf Ganzkörper-Training, auf sogenannte Grundübungen, aber auch auf clevere Varianten von Liegestütze, Kniebeugen & Co. Hinzu kommen weitere Übungen, die gezielt deine Arm- und Sixpack-Muskulatur wachsen lassen. So bleiben unsere Workouts spannend und abwechslungsreich und garantieren dir auch noch am Ende der 8 Wochen Spaß und Resultate.

Unser Tipp: Noch mehr holst du aus deinem "Beach Body" heraus, wenn du dein Training mit einem gesunden, abwechslungsreichen Ernährungsplan, wie diesem hier kombinierst:

Was brauche ich für das Training? Je leichter sich dein Training umsetzen lässt, desto niedriger ist die Hürde und desto höher ist die Motivation. Deshalb brauchst du für das Training nur dein eigenes Körpergewicht sowie zwei im Gewicht verstellbare Kurzhanteln. Auf Profi-Niveau trainierst du, wenn du zusätzlich eine Hantelbank besitzt – diese ist aber kein Muss. Alternativen wie ein Stuhl oder ein Hocker tun es auch, das ermöglicht dir ein Training im heimischen Wohnzimmer, ohne dass sich der Schweinehund bei dir meldet.

Wie sieht der Plan aus? Unser 8-wöchiger Beach Body Trainingsplan ist so simpel wie effektiv. Jede Woche startet mit zwei Ganzkörper-Workouts, dem ein schweißtreibendes High-Intensity-Intervall-Training (HIIT) folgt. Diese Intervalle sind kurze, knackige Kardio-Einheiten, die aus einem Wechsel aus Sprints und lockeren Läufen bestehen. Deine Fettverbrennung kommt so optimal auf Touren. Nach den ersten 4 Wochen hast du ein solides Fundament aufgebaut und bist bereit dafür, die Intensität zu erhöhen. In der zweiten Hälfte unseres Plans trainierst du deshalb im 2er-Split. Was das heißt? Du trainierst jetzt dreimal pro Woche und wechselst dabei zwischen Ober- und Unterkörpertraining. Mit dieser Art von Training kannst du dich stärker auf bestimmte Körperregionen konzentrieren, einen intensiveren Trainingsreiz setzen und so deine bereits trainierten Muskeln weiter fordern.

Ein Beach-Body besteht nicht nur aus einem Sixpack. Damit du am Strand eine gute Figur machst, solltest du auch deinen Rücken, deine Arme und vor allem große Muskelgruppen wie Schenkel und Po trainieren. Genau deshalb trainierst du mit unserem hocheffektiven 8-Wochen-Beach Body-Trainingsplan deinen gesamten Körper und bringst dich so in die beste Badehosen-Form deines Lebens. Also, downloaden, loslegen und die Blicke am Strand genießen!