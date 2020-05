Fitness-Studios wieder offen Wie und wann Gyms jetzt wieder öffnen

Nach über 7 Wochen des Stillstands dürfen nun auch langsam die Fitnessstudios wieder öffnen. Allerdings entscheidet jedes Bundesland für sich, wie und wann das geschehen soll. Während Gyms in Nordrhein-Westfalen bereits ab 11. Mai die Schließung beenden dürfen, müssen sich Fitnessfans in anderen Regionen noch gedulden. In Hessen geht's ab 15. Mai wieder an die Geräte, in Sachsen und Schleswig-Holstein ab dem 18. Mai. Die anderen Länder wollen noch warten oder haben noch kein festes Datum bekannt gegeben.

Wie wird das Training in den Gyms jetzt aussehen?

Ganz klar: anders als vorher. Denn der Gym-Besuch wird nur unter strengen Auflagen möglich sein. Zu diesen gehören vor allem die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Also: kein Körperkontakt, die Geräte müssen vor und nach jedem Training desinfiziert werden, und sie müssen teilweise neu angeordnet werden, um die Abstände zu gewährleisten (3 Meter zwischen den Geräten). Wenn das nicht möglich ist, müssen Stationen gesperrt werden. Die Anzahl der Besucher, die gleichzeitig trainieren, wird beschränkt sein. Heißt etwa in NRW: Pro 7 qm Fläche im Studio nur 1 Kunde. In vielen Gyms wirst du dich per App, Telefon oder Website anmelden müssen, um eine Trainingszeit zu reservieren. Und du wirst deine Kontaktdaten plus Trainingszeitraum angeben müssen. Zudem bleiben aus hygienischen Gründen Duschen und Wellnessbereiche vorerst geschlossen. Teilweise auch die Umkleiden. Folge: Du solltest bereits im Trainingsoutfit erscheinen und dich zu Hause duschen. Auch werden die Besucher in einigen Studios einen Mundschutz tragen müssen, selbst wenn das etwa in NRW nicht vorgeschrieben ist. Handtücher zum Unterlegen sind natürlich obligatorisch. Und einige Trainings-Tools wie Therabänder und Matten, die schlecht zu desinfizieren sind, dürfen nicht verteilt werden.

Wie sinnvoll ist eine Gesichtsmaske beim Sport?

Kann man so überhaupt richtig trainieren? Und wie kann ein Workout dann aussehen? "Das Trainingsangebot wird sich insgesamt verändern. Von intensiven, schweißtreibenden Trainingseinheiten raten wir eher ab. Entsprechend schulen wir auch unsere Trainer“, erklärt Martin Seibold, CEO der Fitnesskette Fitness First. Tatsächlich sind Sportarten mit Körperkontakt nicht erlaubt. Ebenso wie hochintensives Ausdauertraining (Indoor-Cycling, HIIT und anaerobes Schwellentraining). Für Sportkurse gilt, dass die Teilnehmer einen einen Mindestabstand von 2 m in alle Richtungen einhalten müssen.

Obwohl Gyms wie Fitness First bereits vorbereitet sind (es gibt Plexiglasscheiben, Bodenmarkierungen und neue Geräteanordnungen), werden die Beschränkungen für viele das Workout nicht sehr attraktiv machen. Die Betreiber rechnen daher auch nicht mit einem großen Ansturm, meint auch Seibold.

Dean Drobot / Shutterstock.com Auf ein schweißtreibendes Training solltest du vorerst im Gym verzichten

Wie kann ich jetzt im Gym trainieren?

Du solltest deinen Trainingsplan fürs Studio umstellen. Also auf ein schweißtreibendes Training verzichten. Da bedeutet: weniger intensiv trainieren, mehr etwa die Haltungs- und Core-Muskulatur stärken, Dehn- und Mobilitätsübungen integrieren. Auch wenn du keinen Personal Trainer hast, werden dich die Gyms dabei unterstützen, dein Workout umzubauen. Außerdem arbeiten bereits einige Studios daran, mehr Outdoor-Workouts auf Flächen in der Umgebung anzubieten, um allen Mitgliedern Trainingsmöglichkeiten bieten zu können, wenn es im Gym mal zu voll wird.

Darum sollte jeder Kraftsportler Mobility-Übungen machen

Die bisher bekannten Öffnungstermine der Gyms im Überblick:

Baden-Württemberg: ab Pfingsten

Bayern: vermutlich im Juni

Berlin: noch kein Termin bekannt

Brandenburg: noch kein Termin bekannt

Bremen: noch kein Termin bekannt

Hamburg: noch kein Termin bekannt

Hessen: ab 15.5.

Mecklenburg-Vorpommern: Mitte Juni

Niedersachsen: eventuell ab 25.5.

Nordrhein-Westfallen: ab dem 11.5.

Rheinland-Pfalz: noch kein Termin bekannt

Saarland: noch kein Termin bekannt

Sachsen: ab dem 18.5.

Sachsen-Anhalt: noch kein Termin bekannt

Schleswig-Holstein: ab dem 18.5.

Thüringen: noch kein Termin bekannt

Obwohl die Gyms schrittweise wieder ihre Türen öffnen, heißt das leider nicht, dass du dort wieder wie gewohnt trainieren kannst. Aufgrund von geschlossenen Duschen und Besucherobergrenzen wirst du dein Training besser planen müssen. Und es ist sinnvoll, zumindest den wirklich intensiven Teil deines Workout-Programms weiterhin zu Hause oder draußen zu absolvieren.

