Gewinne jetzt EM-Tickets fürs Deutschlandspiel

Fußball-Deutschland erwacht in diesem Sommer zu neuem Leben! Die Europameisterschaft steht bevor und schürt Vorfreude auf spannende Spiele, begeisterte Fans und lauten Siegesjubel – am besten genossen und gefeiert mit einem kühlen Heineken.

Als Hauptsponsor der UEFA EURO 2020™ freut sich auch Heineken auf das erste länderübergreifende Turnier seit Beginn der Pandemie. Unter dem Motto "Enjoy the Rivalry – Miteinander Gegeneinander" spornt Heineken Fußballfans zum sportlichen Wetteifern an. Denn die freundschaftliche Rivalität untereinander verleiht der schönsten Nebensache der Welt erst richtig Spannung – und vor allem Spaß!

Mit wie vielen Stadien und Zuschauern die UEFA EURO 2020™ stattfinden wird, ist noch nicht sicher. Fest steht jedoch: Heineken schickt mit der EURO 2020 Limited Edition die ultimative Siegeraufstellung aufs Feld. Die Sonderedition ist mit den Nationalflaggen der 24 Teilnehmerländer versehen und ab Mitte Mai im Handel erhältlich. Auf diese Weise stoßen wir mit gleichgesinnten Fans an und sind gleichzeitig mit unseren liebsten Rivalen sportlich verbunden. Egal, ob beim Heineken Public Viewing in der Fanzone in München oder zuhause.

Zusätzlich können sich Fans auf Heinekens "Star Predictor" messen und vor jedem Spiel den Star of the Match "ertippen". Coole Gewinne winken. Los geht’s ab 2. Juni auf www.heineken.com.

In diesem Sinne: Fußball ist, wenn 22 Männer 90 Minuten lang einem Ball nachjagen, und am Ende gewinnt immer Deutschland. Cheers to that!

Mach mit: so kannst du EM-Tickets fürs Deutschlandspiel gewinnen

Auch, wenn dieses sportliche Großereignis schon auf dem heimischen Fernseher aufregend ist, so ist doch das live Erlebnis im Stadion dabei zu sein etwas ganz Besonderes. Als Hauptsoponsor der UEFA EURO 2020™ verlosen Heineken und MEN'S HEALTH.de 1x 2 Hospitality Tickets für das Spiel Deutschland vs. Ungarn, am 23. Juni, um 21 Uhr!

Einfach das unten stehende Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnst du einmal zwei Tickets zur UEFA EURO 2020™. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 10.06.2021. Bitte beachte: Die Tickets sind personalisiert und nicht übertragbar. Gewinner müssen selbst für An- und Abreise sowie Unterkunft Sorge tragen. Wir wünschen viel Glück!