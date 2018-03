Was Sie auf der Übersichtsseite „Sex“ erwartet...

Let’s talk about: Sex. Hier dreht sich alles um die schönste Nebensache der Welt. Wir haben Tipps für den perfekten Orgasmus, wir verraten Ihnen, was Frauen wollen und helfen Ihnen bei frühzeitigem Samenerguss. Last but not least: Sexstellungen, die neuen Schwung ins Liebesleben bringen.

Höhepunkt – so kommen Sie zu zweit zum Orgasmus

Statistisch erlebt ein Mann im Leben 8000 bis 14000 Orgasmen, er kann sogar multiple Höhepunkte beim Sex erreichen. Wie? Da gibt es verschiedene Techniken, zum Beispiel die sogenannte „Start-Stopp-Technik“. Hier erfahren Sie alles über den Orgasmus. Und der weibliche Orgasmus? Ein Tipp von der US-Lustforscherin Debby Herbenick: Setzen Sie auf Entspannung beim Sex und geben Sie Ihrer Partnerin das Gefühl, sich fallen lassen zu können. Was Sie noch beachten sollten, lesen Sie in Herbenick’s Anleitung, wie Sie jede Frau zum Orgasmus bringen können.

Was tun, wenn Sie beim Sex zu früh kommen?

Dann ist es jedenfalls um den Orgasmus Ihrer Süßen geschehen. Schon mal was von der Kegel- oder Squeeze-Technik gehört? Solche Techniken, die leicht zu üben sind, können einen Samenerguss hinauszögern und den Sex verlängern. In unserem Themen-Special lernen Sie außerdem, wie Sie eine vorzeitige Ejakulation mit der richtigen Atemtechnik vermeiden können.

Gut zu wissen: Was wollen Frauen wirklich im Bett?

Die Frage ist wirklich knifflig, aber wir haben für Sie recherchiert. Neben der Abwechslung im Bett, wünschen sich Frauen vor allem eins vom Mann: Begierde. Welche Wünsche es noch in die Top 5 schafften, lesen Sie hier. Außerdem erfahren Sie, wo Frauen gerne berührt werden möchten und wie Sie ihre Sex-Signale deuten können.

Heiße Sexstellungen

Nicht nur in langjährigen Beziehungen, auch als frisch verliebtes Pärchen kann es nie genug Spannung geben. Von der klassischen, zeitlosen Missionarsstellung bis hin zu aufregenden, neuen Sexstellungen wie „der fliegende weiße Tiger“ aus dem Kamasutra. Erfahren Sie, was dahinter steckt!

Spermienqualität: So halten Sie Ihr Sperma fit

Wussten Sie, dass ein Spermium bis zu 17 km/h schnell werden kann? Das zumindest ist eine gemessene Rekordzeit. Damit Ihr Sperma topfit bleibt, sollten Sie neben Sport vor allem auf eine ausgewogene Ernährung setzen. Apropos: Ananas macht Sperma süßer – und damit auch wohlschmeckender … Weitere Tipps und nützliches Wissen rund ums Sperma und Ihre Fruchtbarkeit, lesen Sie hier.

Penisgröße im Check

Die durchschnittliche Größe eines erigierten Penis liegt bei 13,1 cm. Kein Grund zur Panik, falls Sie diesen Wert nicht erreichen. Frauen achten meist gar nicht so sehr auf die Länge, sondern gewöhnlich eher auf den Umfang. Weitere Fakten über den Penis und (natürliche) Methoden der Penisverlängerung finden Sie hier.

Hilfe bei Impotenz und Erektionsstörungen – Potenzmittel und Erektionshilfen

Sie haben Probleme mit Ihrer Potenz und leiden an Erektionsstörungen? Wir haben Vor und –Nachteile von Viagra & Co. geprüft. Aber es gibt auch natürliche Potenzmittel: Wir haben 11 Alternativen für Sie zusammengestellt, darunter zum Beispiel Yohimbin. Diese Substanz wird aus der Rinde des afrikanischen Yohimbe-Baums gewonnen und kann zu einer besseren Erektion führen.