Anzeige Lass den Stress hinter dir Wir bringen dich wieder in Balance

In der Corona-Zeit ist unser aller Leben aus den Fugen geraten. Es gab unzählige herausfordernde Situationen: das plötzliche Arbeiten von zu Hause, stark eingeschränkte Kontakte und Homeschooling. Zeit für einen entspannten Freizeitausgleich gab es kaum. Kein Wunder also, dass Körper und Seele leiden. Das macht sich nicht zuletzt in der Nacht bemerkbar: Richtig gut schlafen und morgens erholt und munter aufwachen, ein Traum! Die Realität sieht meist anders aus

Hast du gut geschlafen?

Das Licht wird erst nach Mitternacht ausgeknipst, die Gedanken kreisen um die irrsinnigsten Dinge und dann liegt auch noch das Abendessen schwer im Magen. An Schlaf ist nicht zu denken. Bereits vor der Pandemie litt fast jede:r Zweite ständig oder gelegentlich unter Schlafstörungen. Eine neue Studie der Techniker Krankenkasse bestätigte eine Verschlimmerung durch die Corona-Pandemie. Rund 25 Prozent schlafen noch schlechter als vorher. Geht dir auch so? Dann hat Die Techniker hier für dich das Angebot des Online-Schlaftrainings.

Damit können Techniker-Versicherte, die an Schlafstörungen leiden, ihre Schlafqualität verbessern. Das Schlaftraining wurde in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich und einer Schweizer Klinik für Schlafmedizin entwickelt. Es basiert auf der kognitiven Verhaltenstherapie. Übungen und Methoden werden im Training auf dein individuelles Schlafverhalten abgestimmt. So kannst du deinen Schlaf verbessern und deine optimalen Schlafzeiten finden. Ein kurzer Test zeigt dir, ob das Training etwas für dich sein könnte.

Hier geht's direkt zum Test

Geh auf Ursachenforschung und stärke deine Resilienz

Schlafräuber Nummer eins ist beruflicher Stress, gefolgt von familiären Problemen. Wer Wege kennt, sich selbst zu helfen, ist zuversichtlicher und erlebt weniger Stress. Die Psychologie nennt diese seelische Widerstandskraft: Resilienz. Und die wollen wir fördern! Gemeinsam mit der Techniker hat MEN’S HEALTH darum die Initiative BACK TO BALANCE ins Leben gerufen.

Lass den Stress hinter dir

Jeden Monat legen wir auf Instagram und TikTok einen BALANCE BOOST DAY ein. An diesen Tagen dreht sich alles rund um Entspannung und mentale Gesundheit.

Komm mit uns ins innere Gleichgewicht

An jedem Balance Boost Day steht ein anderes Thema im Fokus. Du lernst zum Beispiel, wie du im Alltag abschalten und zur Ruhe kommen kannst. Dich erwarten kostenlose Workouts, Tipps für mehr mentale Gesundheit und geführte Meditations-Classes. Wie du dahinkommst? Einfach in der Instagram- und TikTok-App nach "MEN'S HEALTH" suchen oder auf die folgenden Links für Instagram und TikTok klicken – dort warten die BALANCE BOOST DAYS an folgenden Tagen auf dich:

28.04.2022 – Richtig abschalten für mehr Ruhe im Alltag

24.05.2022 – Lernen, positive Gedanken zu fassen

28.06.2022 – Family-Life-Balance: So bekommst du alles unter einen Hut

26.07.2022 – Die besten Lebensmittel und Rezepte gegen Stress

24.08.2022 – Werde aktiv und mache mit uns Sport gegen Stress

14.09.2022 – Wie Kreativität dir hilft, Ängste und Stress loszulassen

Hol dir Rat

Du brauchst individuellen medizinischen Rat, aber die Praxen sind schon zu? Der TK-Doc der Techniker Krankenkasse hat niemals Feierabend. Hier stehen dir bei gesundheitlichen Fragen echte Ärzt:innen aus dem TK-Ärztezentrum im Videochat zur Verfügung. Zu jeder Zeit. An jedem Tag. Einfach die App starten und per Videochat mit den Mediziner:innen kommunizieren und gegebenenfalls ein e-Rezept erhalten. Du hast Fragen zu den Werten deiner Blut- oder Urinanalyse? Mit dem Laborwertchecker kannst du bequem prüfen, ob deine Werte zu hoch oder niedrig sind.

Die TK-Doc App steht kostenlos im Apple App Store oder im Google Play Store zum Download bereit.

Mach jeden Tag zum Balance Boost Day

Wir wollen dich ermutigen, so oft es geht, etwas für deine mentale und körperliche Gesundheit zu tun. Nicht nur am Balance Boost Day, sondern am besten täglich – um nachhaltig ein gesundes Gleichgewicht zwischen Beruf, Familien- und Sozialleben zu schaffen, das dir guttut. Also, sei dabei und komm mit uns in Balance.