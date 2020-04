MEN'S HEALTH Podcast (Folge 9) Kultur-Clash mit Uli & Arndt

Es ist der Seelenstriptease zweier Führungskräfte, den wir niemals miterleben wollten. Und so entspinnt sich vor den Ohren des Zuhörers ein Grauen, das mit jeder weiteren Kategorie unfassbarer erscheint (Uli: "Alles, was ich über Arbeitsführung gelernt habe, verdanke ich dem Film "Didi – Der Doppelgänger"). Was bleibt nach so einer Sendung? Die Erfurcht vor der Lebensleistung der beiden, trotz allem, was wir gehört haben.

Der MEN'S HEALTH Podcast als Blog