MEN'S HEALTH Podcast (Folge 8) 12 Corona-Soli-Aktionen im ultimativen Clasen-Test

Außerdem: Das Trio schwelgt in wehmütigen Erinnerungen an die Hochkultur des Trinkens und erinnert aus aktuellem Anlass an dessen einstigen Facettenreichtum ("Saufen für den Weltfrieden"). Ferner: All das vorangegangene Drama verblasst, als Jens mit einem verbalen Karnickelfangschlag aufwartet, indem er einen Witz zum Besten gibt, der so flach ist, dass dieser das Ende des Podcast herbeiführt. Das Urteil der Jury: "Jens - das ist der Rausschmeißer unter den Flachwitzen". Ein neuer Höhepunkt dieser Podcast-Serie!

