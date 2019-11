Anzeige Plogging Challenge "Be a Hero" mit BUFF®

Im Oktober riefen wir zusammen mit BUFF® zur großen Plogging Challenge auf, und waren überwältigt wie viele Läufer zum Umwelt-Helden wurden. Prominente Besuch gab es beim Plogging-Lauftreff bei Engelhorn Sports in Mannheim. Hier stattete der Gründer der Plogging Bewegung Erik Ahlström der Plogga- Community einen Besuch ab und mischte mit seiner mitreißenden Art die ganze Mannheimer Innenstadt auf. "Jeder kann etwas tun, um unserer Umwelt ein Stück sauberer zu machen. Warum dann nicht gemeinsam beim Laufen und mir eine Menge Spaß dabei?", so Erik Ahlström.

spraynpray.de So sehen Helden aus: Ausgestattet mit Tüten aus recyceltem Plastik sammelten die Teilnehmer beim Laufen herumliegenden Müll.

Hochmotiviert bis in die Haarspitzen gehen wohl nun alle neuen Plogga in Zukunft auf ihre Laufstrecke….immer mit einer Mülltüte in der Hand und mit einem Grinsen im Gesicht: BE A HERO!

Du möchtest mehr von Erik Ahlström und seiner Plogging Bewegung erfahren? Dann schau doch mal in unseren Podcast. Hier findest Du das Live-Interview mit Erik und Ela von Runner´s World.

Plogging: sportlicher Trend aus Schweden

Bei den Skandinaviern entwickelt sich Plogging bereits zu einem regelrechten Trendsport. Der Name dieses aufkeimenden Trends leitet sich vom schwedischen Verb "plocka upp" ab, was soviel heißt, wie "etw. oder jmd. aufheben". Plogging fusioniert das schwedische Verb mit dem englischen Wort "jogging", welches an dieser Stelle wahrscheinlich keiner Erklärung bedarf. Beim Plogging gehört neben normalem Laufequipment auch eine Mülltüte zur Sportausrüstung. In der Umsetzung bedeutet das: Müll aufsammeln beim Joggen. Hier und da baut der Läufer also die eine oder andere Kniebeuge ein und tut so nicht nur seiner Fitness etwas Gutes, sondern ganz nebenbei auch der Umwelt.