Covermodel-Contest 2022 Wir bringen dich auf die Titelseite – Bewirb dich jetzt!

Bist du der nächste Titelheld von MEN'S HEALTH? Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, denn dieses Jahr rufen wir endlich wieder zum großen Covermodel-Contest auf. Das ist also die Gelegenheit, dir 2022 den Traum deines Lebens zu erfüllen, einmal die Titelseite von MEN'S HEALTH zu zieren und dich einzureihen bei den Kollegen oben (von links oben im Uhrzeigersinn: Influencer Angelo Carlucci, Top-Model Anton Nilsson, Youtuber Thomas van der Vlugt, Schauspieler Emilio Sakraya, Insta-Star André Hamann). Alles, was du dafür tun musst, außer regelmäßig zu trainieren, erfährst du weiter unten im Artikel.

Neben der Ehre, auf unser Cover zu kommen, erwartet den Sieger eine Werbepartnerschaft mit REISKONTOR.DE – das ist unser starker Ernährungspartner beim Covermodel-Contest, denn wertvolle komplexe Kohlenhydrate braucht jeder, der ambitioniert Sport treibt. Beides – also du auf unserem Cover und deine Kooperation mit REISKONTOR.DE – kann für dich der Karrierestart als Fitnessmodel sein. Lass dir diese Chance daher nicht entgehen – wir wünschen viel Erfolg.

Mach mit beim Covermodel-Contest 2022: so geht's

Einfach den Fragebogen auf der Website ausfüllen und zwei Bilder von dir hochladen, ein Porträt- und ein Ganzkörperfoto. Wichtig dabei: Halte fürs Ganzkörperfoto die aktuelle Ausgabe von MEN'S HEALTH in die Kamera, damit wir erkennen können, dass es wirklich ein neues Bild von dir ist.

Wenn die 2-monatige Bewerbungsfrist abgelaufen ist, treffen wir eine Vorauswahl: Eine hochkarätige Jury – bestehend unter anderem aus der Chefredaktion von MEN'S HEALTH, Titelheld André Hamann und der Geschäftsführung unseres Partners REISKONTOR.DE, bestimmt die 10 Finalisten, die dann zum großen Shooting Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli nach Hamburg eingeladen werden. Teilnahmeschluss ist der 13.04.2022.

Unter allen Bewerbern verlost REISKONTOR.DE zudem via Instagram zwei Trainings-Bänke von Technogym und spendiert jedem, der vollständige Bewerbungsunterlagen eingereicht hat, ein kleines Produktpaket. Dafür brauchst du die Bestätigungsmail, die du von uns bekommst, wenn du deine Unterlagen eingereicht hast – also nicht löschen.

Tipp: Wenn dir noch der Feinschliff fürs Cover fehlt, hast du also nicht mehr viel Zeit, um zu trainieren und dich in Top-Form zu bringen. Wie du das jetzt in der Kürze der Zeit am effektivsten anstellst? Wir haben ein Trainings- und Ernährungsprogramm für angehende Covermodels zusammengestellt. Melde dich hier für unseren Countdown-Newsletter an, über den du kostenlose Ernährungs- und Trainingspläne erhältst.

PDF

Hier die Teilnahmebedingungen downloaden und speichern 0,11 MByte

Einfach das Formular ausfüllen, Bilder hochladen, abschicken und den Bestätigungs-Link in deiner E-Mail anklicken, fertig!