Lebe deinen Traum Der Men's Health Covermodel-Contest 2022

Unsere MEN'S-HEALTH-Models sind für eines bekannt: perfekt trainierte Körper. Es kommt jedoch auf so viel mehr an, als nur auf Muskelberge. "Ich möchte dem Covermodel ansehen und ihm abnehmen können, dass er nicht nur pumpt, um gut auszusehen, sondern dass er insgesamt einen gesunden, aktiven Lifestyle repräsentiert", so Arndt Ziegler, MEN'S-HEALTH-Chefredakteur und Mitglied der Jury. Kurzum, wir wollen dich, das ganze Paket.

Nicole Malonnek Mehr als nur "Pumper": Für unsere Covermodels gehört Sport zu einem aktiven Lebensstil. Geht dir auch so? Dann bewirb dich als Titelheld

Trainiere wie ein Covermodel: Hol' dir jetzt den Workout-Plan

Deine Neugierde ist geweckt und du siehst dich schon am Kiosk von der MEN'S HEALTH strahlen? Perfekt, dann kann es jetzt mit der Vorbereitung losgehen. Da noch kein Covermodel vom Himmel gefallen ist, stärken wir dir den Rücken und sind dein Trainings-Buddy. Mit einem 10-wöchigen Trainingsplan begleiten wir dich Schritt für Schritt. Für eine ganzheitliche Vorbereitung erhältst du zudem einen ausgeklügelten Ernährungsplan. Alles, was du im ersten Schritt dafür tun musst, ist, dich bei unserem Newsletter anzumelden – und mit dem Programm loszulegen:

Als Abonnent unseres Newsletters erhältst du 10 Wochen lang kostenlose Ernährungs- und Trainingspläne, die dich in die beste Form deines Lebens bringen. In unserem Themen-Special findest du alles, was du zur Vorbereitung brauchst: Ehemalige Contest-Finalisten verraten dir ihre Lieblingsrezepte und Workout-Tipps. Und wir versorgen dich mit Trainings- und Ernährungsplänen, die dich fit fürs Casting machen. On top bieten dir einen Selbstcheck, mit dem du ganz schnell und einfach rausfinden kannst, ob du zum nächsten Titelhelden taugst. Du bist dir auch so schon sicher, dass du der geborene Titelheld bist?

Ob du es zum Schluss aufs Cover schaffst oder nicht: Sieh es als Challenge, die dir einen gesunden Start in ein sportliches neues Jahr ermöglicht. Werde in 2022 die beste Version deiner selbst. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dabei bist.