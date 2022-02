Covermodel-Contest 2022 Tauge ich zum Covermodel? Mach den Check

Chris Hemsworth, Jason Momoa, Janis Danner – sie alle stehen für einen aktiven Lifestyle, Erfolg, trainierte Muskeln und eine positive Ausstrahlung. Aber sie haben etwas gemeinsam: Sie waren alle schon auf dem Cover der Men's Health. Nun kannst auch du dich in die Liste dieser Namen einreihen.

Es kommt nicht nur auf Muskeln an

Men's-Health-Covermodels sind für eines bekannt: perfekt trainierte Körper. Es kommt jedoch auf so viel mehr an, als nur auf Muskelberge: "Ich möchte dem Covermodel ansehen und ihm abnehmen können, dass er nicht nur pumpt, um gut auszusehen, sondern dass er insgesamt einen gesunden, aktiven Lifestyle repräsentiert" so Arndt Ziegler, Men's-Health-Chefredakteur und Mitglied der Jury.

Checkliste: Hast du das Zeug zum Covermodel?

Unser nächster Titelheld soll unsere Leser zu einem gesunden Lifestyle inspirieren: "Wir suchen nach Männern, die Spaß an ausgewogener Ernährung und Sport haben und diesen mit anderen teilen möchten", so Arndt Ziegler. Klingt nach dir? Super, dann bringst du das Wesentliche mit. Worauf es sonst nach ankommt, um es auf unser Titelbild zu schaffen:

Du hast Charisma und begeisterst andere mit deiner positiven Ausstrahlung. Du bringst Fitness-Erfahrung und Leidenschaft fürs Training mit. Du beherrschst Burpees, Planks & Co. sicher und kannst diese auch vor der Kamera korrekt ausführen. Du kennst dich bestens in Fitness-Ernährung aus und kannst die 10 besten Proteinlieferanten aus dem Stehgreif nennen. Du kennst die richtigen Posen, um jeden Muskel gut in Szene zu setzen. Du steckst deine Umgebung mit der Leidenschaft zum Thema Fitness an. Regelmäßiger Sport ist Teil deines Lebens. Du hast Lust, vor der Kamera zu sprechen und mit unserer Community zu interagieren. Du feierst deinen Körper so, wie er ist. Du willst andere motivieren, sich ebenfalls für einen gesunden und glücklichen Lifestyle zu entscheiden.

Und, wie sieht’s aus? Wenn du mindestens 7 von den 10 Punkten mit Ja beantworten kannst, hast du gute Karten, im Casting eine Runde weiterzukommen und vielleicht sogar unser nächstes Covermodel zu werden. Also, worauf wartest du noch?: Bewirb dich gleich jetzt für den Covermodel-Contest 2022!

Hier geht’s ohne Umwege zur Anmeldung

"Mein Tipp für die Bewerbungsfotos: Sei authentisch, verstell dich nicht. Ansonsten verkrampfst du, und genau das entlarvt die Kamera sofort. Nur wenn du dich wohlfühlst, locker bleibst und Spaß hast, ist genau das auch auf deinen Bildern zu sehen. Nur dann kommt deine positive Ausstrahlung auch authentisch rüber", fasst Men's-Health-Chef Arndt Ziegler zusammen.

Sei auch du dabei!

Ob du es zum Schluss aufs Cover schaffst oder nicht: Sieh unser Casting als spannende Herausforderung. Und wer weiß: Vielleicht wartet sogar der Beginn einer Modelkarriere auf dich – in jedem Fall eine spannende Zeit, die Spaß macht. Wir freuen uns, wenn du dabei bist!