HOREX Regina Evo: Exklusives Motorrad-Revival

In der aktuellen Motorradlandschaft, in der sich die Modelle langsam zu vereinheitlichen scheinen und die Kategorien untereinander verschwimmen, wirkt die HOREX Regina Evo wie eine außergewöhnliche Erscheinung. Fast wie eine Diva, die aus der Reihe tanzt. Es ist ein Motorrad, das sich völlig von anderen unterscheidet, ein Objekt, das aus einer anderen Epoche zu stammen scheint und dennoch Signale einer glänzenden Zukunft sendet.

Reinkarnation des Kult-Motorrads der 1950er-Jahre Die Neuauflage wurde vom mittelständischen Technologieunternehmen 3C-Carbon Group AG ermöglicht, das HOREX im Jahr 2015 übernahm und damit sicherstellte, dass die traditionell edelste deutsche Motorradmarke zu alter Stärke zurückfinden kann. Seitdem ist die Zielsetzung klar umrissen: Der ikonischen, mittlerweile 100 Jahre alten Motorradmarke soll ihre führende Rolle zurückgegeben werden – eine Rolle, die das HOREX-Kultmodell Regina in den frühen 1950er Jahren perfekt verkörpert hatte. So entstand die Regina Evo als zeitgemäße Brücke zwischen einer bedeutungsvollen Vergangenheit und einer Gegenwart, die nach Authentizität, Persönlichkeit und Individualität verlangt.

Horex Einzigartige Manufaktur-Bauteile wie der chromglänzende Tank mit handbemaltem Relief-Logo unterstreichen die Exklusivität der Regina Evo.

In die Vergangenheit blicken, um sich die Zukunft vorzustellen Die Regina Evo wurde mit dem Ziel entwickelt, ein ebenso exklusives Produkt zu sein, wie es die Regina 350 der 50er Jahre war. Doch die Exklusivität des 21. Jahrhunderts erfordert mehr als nur ein ansprechendes Design oder ein historisches Emblem. Heute bedeutet Exklusivität vor allem Unabhängigkeit: zum Beispiel die Fähigkeit, High-End-Komponenten im eigenen Haus zu entwerfen, statt auf Teile von Großserienlieferanten zurückzugreifen. Aus diesem Grund ist die Regina Evo kein Motorrad, das wie die anderen auf dem Band zusammengebaut wird. Es ist ein Manufaktur-Modell im wahrsten Sinne des Wortes, geformt und gepusht durch das exquisite Know-how eines Herstellers, der auf höchstem Niveau in der Automobil-, Medizin- und Luftfahrtindustrie tätig ist.

Lightweight par excellence Der Carbon-Rahmen ist das deutlichste Beispiel für den hohen Anspruch an das neue Modell. Eine Monocoque-Struktur, die das für die 50er Jahre typische Konzept der Doppelschleifenrahmen aufgreift, es jedoch mit dynamischen und fließenden Formen neu interpretiert, die mit traditionellen Materialien nicht zu erreichen sind - von der außergewöhnlich technischen Performance der Komponenten ganz zu schweigen. Dieser exklusive Carbon-Rahmen ist das Herzstück des Motorrads, sein ästhetisches Markenzeichen, das Element, das es im Kontrast zu seinem spektakulären Chrom-Tank mit dem handbemalten, CNC-gefrästen Relief-Logo sofort erkennbar macht. Die ebenso aufwendig konzipierte und gefertigte Schwinge ist ebenfalls komplett aus dem High-Tech-Werkstoff Carbon (CFK) hergestellt.

Horex Die Regina Evo glänzt mit konsequenter Leichtbauweise durch den Monocoque-Carbon-Rahmen.

Die intern entwickelte Federgabel entsprang der Absicht, eine stilistische Kohärenz zu finden, die ansonsten kein Zulieferer bieten konnte. Der Motor – ein Einzylinder mit 600 cm³ und über 50 PS – wird im Werk in Landsberg am Lech aufwendig bearbeitet und assembliert, auf Basis eigener Gußkomponenten bis hin zu feinpolierten Ansaugwegen, die in der Regel nur im Spitzenmotorsport zu finden sind. All das zeugt von einer Vertikalisierung, die eher zur Welt des Präzisionshandwerks als zu einer alltäglichen Großserienproduktion gehört. In der Konsequenz wurde somit auch die Elektronik exklusiv für die Regina Evo entwickelt, mit eigenen Subkomponenten wie der Beleuchtung bis hin zu einer Motorsteuerungselektronik der neuesten Zulassungsnorm. Ein augenfälliges Detail, das diesen Exklusivitätsanspruch mehr als vieles andere verdeutlicht, ist der charakteristische Frontscheinwerfer, dessen H-förmige Lichtsignatur die Regina Evo auch aus der Ferne sofort erkennbar macht.

Im Endergebnis generieren diese Besonderheiten ein Motorrad, das nach der gleichen Logik gebaut wurde wie eine feine Uhr: Stück für Stück, mit der akribischen Sorgfalt eines Menschen, der keine Kompromisse akzeptiert. Nichts scheint zufällig platziert zu sein. Und nichts erscheint überflüssig.

Schmuckstück und Fahrmaschine zugleich Es ist schwer, die limitierte Regina Evo in eine Schublade zu stecken. Sie ist kein Tourenmotorrad, bietet jedoch dank ihres bequemen Sattels und ihres geringen Gewichts, das sie auch bei niedrigen Geschwindigkeiten sehr leicht zu beherrschen macht, einen unerwarteten Fahrkomfort. Sie ist kein ausgewiesenes Sportmotorrad, zeigt jedoch auf schnellen Mischstrecken oder in Bergkurven eine überraschende Dynamik, gepusht von einem idealen Leistungsgewicht, das sie agiler, intuitiver und reaktionsschneller macht, als man es je vermuten würde.

Horex Dank idealem Leistungsgewicht bietet das exklusive Motorrad eine faszinierende Fahrdynamik auf geraden und kurvigen Strecken.

Die Regina Evo ist kein Custom-Bike, aber sie hat mehr Features, hochglänzende Oberflächen und echte Chromteile, als man bei irgendeinem Herstellermotorrad irgendwo auf der Welt finden kann. Das alles schafft ein Ergebnis mit Details, die eher an die Welt des edlen Schmucks als an die traditionelle Motorradproduktion erinnern. Mit einer Leistung von 50 PS bei einem Gewicht von nur 133 kg ist die Regina Evo ein Motorrad, das vor allem außergewöhnliche Fahrerlebnisse garantiert, aber gleichwohl als Gegenstand intensiver Betrachtungen, ob in der Garage oder im Wohnzimmer, in den Bann zu ziehen vermag.

Die Regina Evo erobert die Straßen Europas In einem solchen Kontext ist es nur natürlich, dass die Produktion keine großen Stückzahlen erreichen kann und will. Die Regina Evo wird in einer limitierten Auflage von nur 500 nummerierten Exemplaren gebaut, die jeweils mit einem speziellen Zertifikat geliefert werden. Die ersten Exemplare wurden bereits an Kunden in Deutschland, Italien und Frankreich ausgeliefert und markieren die Wiederkehr der großen HOREX Regina auf die Straßen Europas.

Der Preis entspricht ihrem Charakter: 37.500 Euro. Leicht, hochexklusiv und limitiert ‑ wer sich für dieses Schmuckstück interessiert, sollte nicht allzu lange überlegen. Die meisten der 500 produzierten Motorräder sind bereits verkauft.