5 Fashion-Deals aus der Black Week

Sparen bei Marken-Klamotten Die 5 besten Fashion-Deals vor Black Friday

Die Black-Friday-Week ist traditionell die umsatzstärkste Verkaufswoche des Jahres. Von Goertz über Braun bis Nike haben wir die besten Marken-Shops nach Schnäppchen durchsucht. Hier kommen 5 Deals aus Style und Fashion für dich:

Achtung: Erfahrungsgemäß sind gute Angebote immer fix vergriffen – schnell zu sein lohnt sich also.

1. Marken-Schuhe zum halben Preis

Hersteller

Hier bestellen: Timberland Boots (99,50 €)

Sparfüchse aufgepasst: Richtig dicke Prozente auf Schuhe, Taschen & Co. gibt’s bei Goertz. Bis zum 30.11 sparst du nämlich bis zu 50 Prozent auf eine riesige Auswahl an Produkten. Wer soll sich da nur entscheiden? Wir empfehlen in ein paar super angesagte Stiefel, wie den Radford von Timberland zu investieren. Dieser Boot feiert gerade ein großes Fashion-Comeback, sonst recht teuer und garantiert auch nächsten Winter noch ein Mega-Trend. Hier geht's zu allen Angeboten.

2 . Must-have im Kleiderschrank: bis zu 50% auf Hemden bei Eterna

Hersteller

Hier bestellen: Eterna Langarm Hemd Modern Fit (29,90 €)

Eine Sache, die jeder Mann im Kleiderschrank haben sollte, ist ein weißes Langarmhemd mit Kent-Kragen. Ob zum Anzug im Büro oder zu dunkelblauen Jeans und Sneakern – mit diesem Klassiker der Herrenmode kannst deinem Outfit ein sofortiges Style-Upgrade verpassen. Das Modern Fit-Hemd für 29,90 € (statt 48,69 €), mit leicht tailliertem Schnitt, besticht mit einer dezenten Strukturierung und modischen Muster-Patches auf der Kragen-Innenseite und den Manschetten. Dieses und weitere Hemden in verschiedenen Farben und Passformen bekommst du bei Eterna mit bis zu 50% Rabatt. Hier geht's zu allen Angeboten.

3. Luxus-Shopping mit bis zu 30% Rabatt

Hersteller

Hier bestellen: BOSS Wollmantel Camron (279,30 €)

Code: BLACK2020

Breuninger ist für seine große Auswahl an angesagten Designer- und Luxus-Marken bekannt. Zur Black Week gibt’s vom 25.11.2020 - 29.11.2020 30% Rabatt auf tausende Artikel. Alles, was du tun musst: beim Bezahlen den Code "BLACK2020" eintragen und die Prozente werden automatisch gerechnet. Wir in der Redaktion sind uns über die Beute einig und shoppen den Wollmantel von BOSS. Der dann nur noch 279,30 € statt 399 € kostet. Der stilbewusste Mantel ist definitiv ein modischer Eye-Catcher in jedem Kleiderschrank. Hier geht's zu allen Angeboten.

4. Bei Nike gibt es 25% auf alles

Hersteller

Hier bestellen: Nike Air VapoerMax 2020 Flyknit (168,74 €)

Code: SHINE2020

Sneaker-Fans aufgepasst: Bei Nike gibt’s vom 25.11. - 01.12.2020 (07:30) 25% Rabatt auf alles im Online-Shop (mit wenigen Ausnahmen). Du musst im Online-Shop nur den Code "SHINE2020" eingeben und schon wird der Rabatt verrechnet. Unser Favorit ist der coole VaporMax 2020 Flyknit für 168,74 €, statt 224,99 €. Die durchlaufende Air-Sohle, das gestrickte Upper und der FlyEase-Verschluss machen den Treter zu einem der bequemsten von Nike. Hier geht's zu allen Angeboten.

5. Lounge- und Underwear zu coolen Preisen

Hersteller

Hier bestellen: Schiesser Loungehose lang

Schöne und bequeme Unterwäsche ist eigentlich viel wert. Schließlich trägt man sonst nichts so nah an der Haut. Trotzdem geben nur wenige von uns gerne viel Geld für Slips und Unterhemden aus. Da lohnt sich dieser Rabatt: Bei Schiesser sparst du ab dem 23.11. eine Woche lang 20 Prozent bei jedem Einkauf ab 40 Euro. Der Rabatt gilt auf das gesamte Sortiment. Unser Favorit ist die lange Loungehose im Sweatpants-Style aus der "Mix+Relax"-Serie, die wir gerne entspannt im Home Office tragen. Hier geht's zu allen Angeboten.