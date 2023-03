Anzeige Jeans-Trends 2023 6 Anlässe, 6 Outfits: Diese stylishen Denim-Looks braucht jeder Mann im Kleiderschrank

Inspirierender Mode-Stil entsteht oft durch eine einzigartige, individuelle Herangehensweise. Um Stil zu beweisen, darfst du keine Angst haben, Regeln zu brechen – solltest aber dennoch immer authentisch bleiben. Das ist genau der Ansatz, den Levi's für die neue Frühjahr/Sommer-Kollektion 2023 gewählt hat. In der neuen Levi's®-Kollektion werden, aktuelle Trends aufgegriffen und mit einem individuellen DIY-Ansatz kombiniert. Die Hauptthemen der Kollektion? Ein bisschen 80er-Jahre-Preppy mit 70er-Jahre-Campus-Stil, ein paar lockere 90er-Jahre-Schnitte, gemischt mit einer Reihe von 2000er-Prints.

Egal ob zum ersten Date, Festival oder zur Gartenparty – wir haben sechs verschiedene Looks mit der ikonischen Levi's® 501® herausgesucht, mit denen du top angezogen bist. Wie du die angesagten Trends am besten stylst, erfährst du hier.

1. Night Out

Ob unterwegs mit Freunden, in einer Bar oder zum Abendessen im Restaurant – wenn du abends um die Häuser ziehst, solltest du unbedingt auf einen Casual-Look setzen. Nutze die Gelegenheit, um dein Comfort-Outfit zu Hause zu lassen und etwas Neues auszuprobieren. Wie wäre es mit einer lässigen Jeans, schicken Schuhen und Zwiebellook für obenrum, um für jede Situation gewappnet zu sein? Beanie auf und schon kann es losgehen.

Während du unten auf schicke Bootsschuhe und Jeans im Used-Look setzt, darfst du dich oben etwas mehr austoben, ganz nach dem Motto: mix and match. Perfekt sind ein lässig-geschnittenes T-Shirt mit Streifen und einer Jeansjacke getoppt mit einem Pullunder mit V-Ausschnitt. Immerhin sind die Silhouetten in dieser Saison locker und entspannt – womit du bei diesem Look genau richtig liegst.

Alles kann, nichts muss. Probiere dich aus und schaue, welche Farbwelten zueinander passen und welche Muster kombiniert werden können.

2. Zu Hause mit Freunden

Wenn bei Freunden oder Bekannten zu Hause eingeladen wird, darf es ruhig etwas bequemer sein. Obacht: Die Jogger werden trotzdem zu Hause gelassen und durch eine gut sitzende Jeans ersetzt. So bleibt das Outfit entspannt und sieht dennoch angezogen aus.

Der perfekte Look? Ein Oversized-T-Shirt mit kariertem Flanell drunter. Yes, die 90er-Jahre sind zurück. Ein kurzärmliges Hemd mit Longsleeve oder ein T-Shirt mit Langarm-Hemd kombiniert ist wieder absolut im Trend. Bei der Farbkombination und dem Stil sind keine Grenzen gesetzt: So sorgst du mit dem Look für stylishe Kontraste und bewegst dich auf der Coolness-Skala um einige Punkte nach oben.

Dazu passen leicht verwaschene Jeans, weiße Sneaker und eine bunte Beanie, um dem Outfit etwas mehr Farbe zu verleihen. Zusätzliches Plus: Du musst dir keine Sorgen um deine Haare machen. Mit diesem Look beweist Levi's®, dass eine 501®-Jeans und ein Oversized-Shirt ganz easy zum Herzstück einer modernen Garderobe werden können.

3. Gartenparty

Sobald der Sommer vor der Tür steht und die ersten Einladungen für Gartenpartys oder Barbecues eintrudeln, wird es Zeit für Shorts und Kurzarmhemden. Richtig gehört! Die angesagten Sommerhemden sind nicht nur superpraktisch, sondern sehen auch verdammt stylish aus. Wir zeigen dir, wie du den Trend am besten kombinierst.

Perfekt sind entspannt geschnittene, kurze Freizeithemden (keine Business-Hemden), die offen getragen werden können – wie das Kurzarmhemd von Levi's. Kombiniert mit einem weißen T-Shirt und der passenden Chino-Shorts ist das Outfit schon so gut wie komplett. Das Gute? Das Kurzarmhemd wirkt wie eine leichte Jacke und kaschiert zusätzlich. Zusammen mit weißen Sneakern und Tennis-Socken steht der Gartenparty nichts mehr im Wege.

4. Ausflug mit den Jungs

Lust auf einen Roadtrip ans Meer? Wandern in den Bergen? Oder doch lieber am See campen? Was passt besser zu einem Ausflug mit den besten Kumpels als ein cooler All-Denim-Look?

Bei diesem Anlass setzen wir auf einen schlichten und zugleich praktischen Look. Weiße Sneaker, Levi's® 501®, blauer Anorak, um für jedes Wetter vorbereitet zu sein und darüber natürlich eine Jeansjacke – fertig ist der All-Denim-Look. Achte bei diesem Outfit darauf, dass die Jeansjacke und Jeanshose aus zwei verschiedenen Blauwaschungen bestehen, damit dein Outfit etwas Farb-Dynamik bekommt. Schon kann das Outdoor-Erlebnis starten.

5. Ab aufs Festival

Die einen lieben sie, die anderen können mit Festivals nichts anfangen. Doch wenn es ein ganzes Wochenende oder einen Tag lang um ein eindrucksvolles Musikerlebnis mit kunterbunten Charakteren geht, dann darf auch das Outfit für diesen Anlass etwas ausgefallener sein.

Was könnte also besser passen als eine auffällig bunte Jacke? Mit der ziehst du auf dem Gelände ganz bestimmt alle Blicke auf dich und deine Freunde verlieren dich gleichzeitig nicht so schnell aus den Augen (Win-win). Gepaart mit einer schlichten hellen Jeans und bequemen Schuhen ist das Outfit so easy gestylt wie perfekt für etwas Remmidemmi.

6. Erstes Date

Was gibt es Schöneres als ein erstes Kennenlernen? Die Aufregung, die neuen Eindrücke, das Kribbeln im Bauch? Für diesen Anlass heißt es: Der erste Eindruck zählt. Suche dir also ein Outfit aus, dass dich repräsentiert, in dem du dich authentisch fühlst, dich nicht verstellen musst und dich gleichzeitig von deiner besten Seite zeigst. Ganz easy, oder?

Für einen Spaziergang im Park oder auf einen Kaffee in der Stadt darf es eine perfekte Kombination aus casual und schick sein. Setze hierbei auf eine Farbwelt wie beispielsweise Erdtöne. Beim Date können es Sneaker oder etwas festere Schuhe, wie Bootsschuhe sein. Wie wäre es mit einer passenden beigen Levi's® 501®, einem karierten Flanell-Hemd und einem farblich passenden Anorak? Diesmal setzen wir nicht auf eine bunte Beanie, sondern bleiben beim Farbschema. So gehst du mit einem stylishen und zugleich gut angezogenen Look auf das erste Date. Was soll da noch schiefgehen?

Levi's 501®: Eine Ikone wird 150 Jahre

Fakt ist, eine gut sitzende Jeans ist die halbe Miete eines stilvollen Outfits. Unser Favorit ist ein echter Klassiker: die Levi's® 501®. Wie es in der Mode so ist, sind Trends schnelllebig und so schnell von der Bildfläche verschwunden, wie sie aufgetaucht sind. Doch es gibt auch ein paar Ausnahmen: Die ikonische Levi's® 501® feiert diese Saison ihr 150-jähriges Jubiläum und ist damit eines der beständigsten Modeartikel, die die Welt kennt. Aus diesem Anlass legt Levi's den Klassiker von 1954 für Männer neu auf. Inspiriert von der originalen Passform lanciert Levi's® verschiedene Editionen des Klassikers.

