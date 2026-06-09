Blundstone Aerocork™: Stilvolle Sommer-Footwear

Es gibt Sommertage, an denen dein Outfit eigentlich schon steht: Leinenhemd, Shorts oder leichte Chino, Sonnenbrille – fertig. Nur bei den Schuhen wird es kompliziert. Sneaker sehen gut aus, fühlen sich bei 30 Grad aber schnell nach falscher Entscheidung an. Flipflops sind luftig, wirken außerhalb von Pool, Strand und Dusche jedoch selten wirklich angemessen. Genau da entsteht die Lücke für einen Schuh, der mehr kann: leicht, offen, stabil und trotzdem stilistisch ansprechend.

Blundstone füllt diese Lücke mit der neuen Aerocork™-Kollektion für Frühjahr/Sommer 2026. Die australische Marke ist seit mehr als 150 Jahren für robuste Chelsea Boots bekannt und überträgt dieses Prinzip nun auf Sandalen und Clogs für warme Tage. Der Look bleibt clean, die Materialien hochwertig, der Anspruch klar: Sommer-Footwear soll nicht nur bequem sein, sondern auch Stilsicherheit ausstrahlen.

Benito Martin Vom Pool bis zum Sundowner: Die Aerocork™-Styles begleiten dich durch lange Sommertage, ohne dass du den Look zwischendurch wechseln musst.



Leichtigkeit mit Substanz Die Aerocork™-Modelle sind aus hochwertigem Leder und Veloursleder gefertigt und setzen auf eine reduzierte Silhouette mit natürlicher Farbpalette. Dazu kommt das für Blundstone-Schuhe charakteristische Kontrast-Stitching. Die hochwertigen Sandalen oder Clogs wirken dadurch weder technisch noch modisch überdreht und distanzieren sich deutlich von schlichter Urlaubsausrüstung.

Der Name kommt von der Mittelsohle: Blundstone kombiniert FSC-zertifizierten Kork mit PU und setzt auf eine keilförmige, sommerliche Konstruktion. Das macht die Schuhe leicht, hitzebeständig und langlebig. Bei den Clogs kommen außerdem wasserabweisendes Veloursleder sowie ein herausnehmbares und waschbares Comfort-Lite-Fußbett zum Einsatz. Dazu kommt eine klare, natürliche Farbwelt mit Tönen wie Rustic Brown, Rustic Black, Black, Deepest Brown und Sand.

Sandalen mit Stil und Tragekomfort Die Aerocork™-Sandalen überzeugen mit ihrer Kombination aus verstellbarer Schnalle, elastischem Einsatz, ergonomisch geformtem Fußbett und antibakteriellem Mikrofaser-Futter. So sitzt der Schuh sicherer, gibt dir ein bequemes Tragegefühl und bleibt in allen Situationen komfortabel.

Am stärksten wirken die Sandalen mit sommerlichen Basics, die bewusst schlicht gehalten sind: maßvolle Bermudas, ein Strickpolo, ein leichtes T-Shirt oder ein unstrukturiertes Overshirt. So entsteht ein Look, der entspannt bleibt, aber nicht nach „gerade vom Strand gekommen“ aussieht.

Benito Martin Leder, klare Linien und die typische Blundstone-Schnalle machen die Aerocork™-Sandale alltagstauglich und stilvoll.



Der Clog als cleverer Mittelweg Wenn offene Sandalen im klassischen Design nicht zu deinem Stilmix passen, findest du im Clog eine interessanteste Alternative. Die geschlossene Zehenpartie gibt mehr Schutz und Struktur, die offene Ferse sorgt trotzdem für dieses leichte Sommergefühl. Genau deshalb funktionieren Clogs so gut zwischen Alltag, Reise und Abendessen im Freien.

Die Aerocork™-Clogs greifen die robuste Blundstone-DNA besonders klar auf. Sie sind schnell angezogen, geben dem Fuß mehr Halt als ein komplett offener Schuh und bringen optisch genug Substanz mit, um auch zu langen Hosen gut auszusehen. Kombiniert mit Leinenhose, lockerem Hemd oder einfachem T-Shirt wirken sie lässig, aber nicht nachlässig.

Benito Martin Wenn Sneaker zu warm und Sandalen zu offen wirken, sind Aerocork™-Clogs die souveräne Alternative – luftig, schnell angezogen und stylisch.

Gemacht für lange Sommertage Ein guter Sommerschuh muss mehr aushalten als ein paar Schritte vom Hotelzimmer zur Liege. Er muss auch auf dem Weg durch die Stadt funktionieren, auf warmem Asphalt, beim Weg zum See, beim Sundowner und manchmal auch bei diesem spontanen Spaziergang, der am Ende deutlich länger wird als geplant.

Aus diesem Grund hat Blundstone für die Präsentation der 2026er-Kollektion Sizilien als Bühne gewählt. Die Insel steht für genau diesen Mix aus Hitze, Natur, gutem Essen, salziger Luft und langen Abenden, für die man keine überkomplizierte Garderobe braucht. Vom Dinner auf der Terrasse über entspannte Stunden am Strand bis zur Tour durch die Salinen von Marsala wurde die Aerocork™-Kollektion dort in jenen Situationen gezeigt, für die sie gemacht ist: unterwegs, draußen, stilvoll und mit betonter Lässigkeit ohne großen Aufwand.

Benito Martin Sommerstyle, der immer dabei ist: Die Aerocork™-Sandalen funktionieren dort, wo der Tag morgens am Wasser beginnt und abends unter freiem Himmel endet.

