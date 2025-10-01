bugatti erfindet sich modisch neu

bugatti steht seit 1978 für Qualität und Handwerkskunst und gehört zu den bedeutendsten Bekleidungsunternehmen in Deutschland. Smart Casual-Mode mit funktionellem Touch – dafür stand die Marke bisher. Jetzt richtet sich bugatti modisch vollkommen neu aus und präsentiert sich deutlich modischer und ganz am Puls der Zeit, ohne dabei seine Grundwerte aus den Augen zu verlieren.

Starke Designs für Männer mit Stil Die neue Kollektion für den Herbst/Winter 2025 heißt "Venetian Chic" ist von der einzigartigen Atmosphäre Venedigs inspiriert, mit Wasser als dem zentralen Element. "Die derzeitige gesellschaftliche Anziehungskraft zum Wasser prägt nicht nur die Farbpalette, sondern auch das emotionale und gestalterische Konzept der Kollektion", sagt Florian Wortmann, Chief Brand Officer bei bugatti.

PR Florian Wortmann, Chief Brand Officer bei bugatti



Weite Silhouetten, hochwertige, softe Stoffe, die Wärme und Geborgenheit vermitteln, dazu harmonische, elegante und dennoch lebendige Farben: "Venetian Chic" strahlt eine zeitgemäße Eleganz aus und bietet gleichzeitig einen hohen Tragekomfort. "Trotz des klassischen Bezugs auf venezianische Opulenz interpretieren wir das Thema modern, mit einer spielerischen Leichtigkeit und einem subtilen Fokus auf zeitlose Ästhetik", erklärt Wortmann.

PR

Minimalistisches Design trifft auf zeitlose Eleganz Die Mäntel der Kollektion überzeugen durch feinste Stoffe, unter anderem natürlich aus Italien. Ebenfalls bemerkenswert ist die Vielfalt an Längen und Strukturen: Für jeden Anlass und jede Körperform gibt es den passenden bugatti Mantel. "Neu interpretierte Karomuster, kombiniert mit hochwertigem Kaschmir und Wolle, schaffen einzigartige Optiken, die Leichtigkeit und Helligkeit ausstrahlen", sagt Katharina Karger, Produktmanagement Menswear bei bugatti. Dank der minimalistischen, zeitlos-eleganten Designs sind die Mäntel über jeden kurzlebigen Trend erhaben und verlässliche, stilvolle Begleiter im Alltag.

PR

Auch die neuen Sakkos, Anzüge, Hosen, Hemden und Strickwaren von bugatti überzeugen auf ganzer Linie. Auch hier liegt der Fokus auf hochwertigen Stoffen, warmen Farben und einer optimalen Passform. Bei den Hosen stehen legere Looks im Vordergrund, wie etwas weitere, tapered Schnitte oder Cord-Stoffe. Bei den Anzügen sorgt ein klassischer Regular fit dafür, dass sie perfekt sowohl für geschäftliche Anlässe als auch für festliche Events passen.

Innovative Materialien, edle Farben Im Jacken- und Outerwear-Bereich stehen innovative Materialien und Leichtigkeit im Vordergrund. "Funktionale Jacken und lange Parkas dominieren die Linie, aber auch wertige Wollqualitäten überzeugen durch moderne Schnitte und den Einsatz neuer Materialien, die Leichtigkeit mit hohem Tragekomfort kombinieren", sagt Katharina Karger. Farblich setzt bugatti hier auf edle Bordeaux-Töne, kombiniert mit gebrannten Nuancen, sowie eine warme Auswahl an Braun- und Beigetönen. Auch klassische Töne wie Navy und Black spielen eine wichtige Rolle.

PR