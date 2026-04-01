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Bugatti Kollektion Frühjahr/Sommer 2026

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bugatti Kollektion Frühjahr/Sommer 2026
Eine Hommage an das Lebensgefühl Italiens

Die italienische Insel Capri steht für mediterrane Leichtigkeit, zeitlose Ästhetik und ein selbstverständliches, müheloses Stilbewusstsein. Das Juwel im Golf von Neapel war die Inspirationsquelle für die neue bugatti Kollektion Frühjahr/Sommer 2026, die das einzigartige italienische Lebensgefühl jetzt zu uns bringt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.04.2026
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Zwei männliche Models in der bugatti Kollektion Frühjahr/Sommer 2026
Foto: PR

Capri ist für viele ein echtes Sehnsuchtsziel. Die berühmte Insel im Golf von Neapel ist dabei weit mehr als nur ein Ort: Sie ist ein Lebensgefühl. Capri steht für eine zeitlose Ästhetik und einen geradezu selbstverständlichen Sinn für Stil. Gerade im Sommer strahlt die Insel eine ganz besondere, mediterrane Leichtigkeit aus. Die Menschen hier leben frei und bewusst, sind in Bewegung.

All das diente als Inspiration für „Ho voglia di Capri“ – die neue Frühjahr/Sommer 2026 Kollektion von bugatti, die dieses einzigartige italienische Lebensgefühl jetzt zu uns bringt. „Capri ist ein Main Capital der Modewelt, eine Bühne mediterraner Eleganz und zeitloser Sinnlichkeit. Für unsere neue Kollektion haben wir uns von dieser Insel inspirieren lassen, die wie keine andere Schönheit, Ästhetik und Freiheit verkörpert“, sagt Julius Brinkmann, CEO von bugatti.

Zwei männliche Models in der bugatti Kollektion Frühjahr/Sommer 2026
PR

Die neue Kollektion von bugatti ist eine Hommage an das Lebensgefühl auf Capri

Fließende Stoffe, luftige Schnitte und kräftige Farben

Die bugatti Kollektion Frühjahr/Sommer 2026 begeistert gleich mehrfach. Sie vereint klare Silhouetten mit fließenden Stoffen und kraftvollen und gleichzeitig unaufdringlichen Farben. Es ist eine Kollektion, die sich wie ein Sommer auf Capri anfühlt: eindrucksvoll und ohne laute Statements. Alles wirkt mühelos, präzise, souverän – und dabei ganz leicht und elegant.

Julius Brinkmann (CEO) und Florian Wortmann (Chief Brand and Commercial Officer) von bugatti
PR

Julius Brinkmann (CEO bugatti) und Florian Wortmann (Chief Brand and Commercial Officer bugatti)

„Unsere Entwürfe sind eine Hommage an das italienische Lebensgefühl und die Kernwerte von bugatti: leidenschaftlich, genussvoll, gemeinschaftlich. Sie feiern das Miteinander, die Leichtigkeit warmer Abende und das Selbstverständnis, mit Stil zu leben“, erklärt Florian Wortmann, Chief Brand & Commercial Officer bei bugatti. Gemacht für modebewusste Männer, die das Leben genießen und diesen Sommer ein echtes Fashion-Statement setzen wollen.

Zwei männliche Models in der bugatti Kollektion Frühjahr/Sommer 2026
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bugatti setzt im Frühjahr/Sommer 2026 auf fließende Stoffe, luftige Schnitte und ausdrucksstarke Farben

Echte Hingucker

Auch die Farbwelten spiegeln die Magie und das Lebensgefühl Capris wider, und das auf fast schon poetische Art und Weise. Facettenreiche Blautöne, die an das tiefe Meer erinnern, treffen auf Naturfarben wie Sand, Tiramisu und Grey Green, die für das unvergleichliche Licht Capris stehen. Helle Farben wie Limoncello setzen starke Akzente zwischen sanften Tönen wie Kaffee und Cognac. Die hochwertigen, teils strukturierten Materialien verkörpern Ruhe und Bewegung zugleich. Verarbeitet wurden vor allem kühlendes Leinen, technische Cotton-Mixe, softe Wollqualitäten und fließendes Jersey.

Zwei männliche Models in der bugatti Kollektion Frühjahr/Sommer 2026
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Edle Materialien verkörpern Ruhe und Bewegung zugleich

Understatement neu gedacht

bugatti steht seit 1978 für Qualität und Handwerkskunst und gehört zu den bedeutendsten Bekleidungsunternehmen in Deutschland. Capri hat die neue Kollektion das Fashion-Label zu einem neuen Understatement inspiriert. Entstanden ist eine Kollektion mit klarem Design, Qualität bis ins letzte Detail und einer Leichtigkeit, die bleibt. Damit hat der Sommer 2026 nicht nur Stil, sondern auch Haltung: sinnlich, bewusst, mediterran. „Italien ist unser Ursprung, der Sommer 2026 auf Capri unser Ausdruck“, bringt Wortmann es auf den Punkt.