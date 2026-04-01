Capri ist für viele ein echtes Sehnsuchtsziel. Die berühmte Insel im Golf von Neapel ist dabei weit mehr als nur ein Ort: Sie ist ein Lebensgefühl. Capri steht für eine zeitlose Ästhetik und einen geradezu selbstverständlichen Sinn für Stil. Gerade im Sommer strahlt die Insel eine ganz besondere, mediterrane Leichtigkeit aus. Die Menschen hier leben frei und bewusst, sind in Bewegung.

All das diente als Inspiration für „Ho voglia di Capri“ – die neue Frühjahr/Sommer 2026 Kollektion von bugatti, die dieses einzigartige italienische Lebensgefühl jetzt zu uns bringt. „Capri ist ein Main Capital der Modewelt, eine Bühne mediterraner Eleganz und zeitloser Sinnlichkeit. Für unsere neue Kollektion haben wir uns von dieser Insel inspirieren lassen, die wie keine andere Schönheit, Ästhetik und Freiheit verkörpert“, sagt Julius Brinkmann, CEO von bugatti.

PR Die neue Kollektion von bugatti ist eine Hommage an das Lebensgefühl auf Capri

Fließende Stoffe, luftige Schnitte und kräftige Farben Die bugatti Kollektion Frühjahr/Sommer 2026 begeistert gleich mehrfach. Sie vereint klare Silhouetten mit fließenden Stoffen und kraftvollen und gleichzeitig unaufdringlichen Farben. Es ist eine Kollektion, die sich wie ein Sommer auf Capri anfühlt: eindrucksvoll und ohne laute Statements. Alles wirkt mühelos, präzise, souverän – und dabei ganz leicht und elegant.

PR Julius Brinkmann (CEO bugatti) und Florian Wortmann (Chief Brand and Commercial Officer bugatti)



„Unsere Entwürfe sind eine Hommage an das italienische Lebensgefühl und die Kernwerte von bugatti: leidenschaftlich, genussvoll, gemeinschaftlich. Sie feiern das Miteinander, die Leichtigkeit warmer Abende und das Selbstverständnis, mit Stil zu leben“, erklärt Florian Wortmann, Chief Brand & Commercial Officer bei bugatti. Gemacht für modebewusste Männer, die das Leben genießen und diesen Sommer ein echtes Fashion-Statement setzen wollen.

PR bugatti setzt im Frühjahr/Sommer 2026 auf fließende Stoffe, luftige Schnitte und ausdrucksstarke Farben



Echte Hingucker Auch die Farbwelten spiegeln die Magie und das Lebensgefühl Capris wider, und das auf fast schon poetische Art und Weise. Facettenreiche Blautöne, die an das tiefe Meer erinnern, treffen auf Naturfarben wie Sand, Tiramisu und Grey Green, die für das unvergleichliche Licht Capris stehen. Helle Farben wie Limoncello setzen starke Akzente zwischen sanften Tönen wie Kaffee und Cognac. Die hochwertigen, teils strukturierten Materialien verkörpern Ruhe und Bewegung zugleich. Verarbeitet wurden vor allem kühlendes Leinen, technische Cotton-Mixe, softe Wollqualitäten und fließendes Jersey.

PR Edle Materialien verkörpern Ruhe und Bewegung zugleich