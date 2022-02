Coole Puffer-Jackets Das sind die 5 coolsten Daunenjacken für Männer

Die Daunenjacke als den neuen, großen Trend auszurufen, wäre etwas übertrieben. Was man aber definitiv als großen Trend diesen Winter bezeichnen kann, ist Mut zur Farbe. Puffer-Jackets in knalligen Farben sind diese Saison ein Must-have. Wir zeigen dir unsere 5 warmen Favoriten:

Herno: Globe Regenerated-Jacke

Herno / PR Kapuzen-Jacke mit Woll-Details von HERNO, für 648 € (statt 925 €)

Diese coole Design-Jacke von Herno ist unser absoluter Style-Favorit zum Jahresstart. Die Steppjacke ist ein Parade-Beispiel dafür, wie puristisches Design und ein angesagter Materialmix aus einer Winterjacke ein Statement-Piece machen. Die Jacke ist Teil der 'Herno Globe'-Kollektion, welche auf nachhaltige Materialien setzt. In diesem Fall besteht das Kleidungsstück aus sogenanntem ECONYL, das durch die Rückgewinnung von Nylonabfällen aus den Ozeanen und von Recycling-Abgabestellen sowie deren Umwandlung in Rohgarn hergestellt wird. Eye-Catcher der Steppjacke sind definitiv die Woll-Applikationen (aus tierfreundlichen Farmen) mit Herringbone-Muster an den Taschen, Schultern und auf dem Rücken. Ein absolutes Highlight in jeder Winter-Garderobe.

Peak Performance: Rivel-Jacke

Peak Performance / PR Nachhaltige Jacke mit Daunenfutter von PEAK PERFORMANCE, für 299,99 € (statt 399,99 €)

Voluminöser Oversized-Look, knalliges Orange mit coolem, grafischem Block-Design – diese Jacke ist definitiv ein Eye-Catcher. Der superleichte, gefütterte Kurz-Parka ist eine moderne Interpretation der coolen Outdoorjacken der 90er-Jahre. Das Shell-Material besteht aus recyceltem Polyester und ist nicht nur wasser-, sondern auch windabweisend. Ein weiteres tolles Feature der Jacke, ist die "Track my Down"-Funktion, mit der du die Herkunft der Entendaunen überprüfen kannst, welche für das Futter verwendet wurden. Die Rival-Jacke von Peak Performance fällt auf und ist dank seines coolen Designs ideal für Streetwear-Fans. Da die Jacke an sich schon Statement genug ist, solltest du den Rest deines Outfits eher zurückhaltend stylen.

Strellson: Bodio-Lederjacke

Strellson / PR Lederjacke mit Kapuze von STRELLSON, für 399 € (statt 599 €)

Leder feiert in Hosen- und Hemdform dieses Jahr ein großes Comeback und diesen Winter auch als Daunenjacke. Unser absoluter Leder-Favorit ist das schwarze Puffer-Jacket von Strellson, aus weichem Lamm-Nappaleder. Im Alltag stylen wir das gesteppte Teil zu einem angesagten Hoodie, entspannten Sweatpants und Sneakern. Wenn es etwas schicker sein soll, z. B. für einen modernen Office-Look, dann empfehlen wir dir die knöpfbare Kapuze abzunehmen und die Jacke zu einem unifarbenen Feinstrickrolli und einer angesagten Jogg-Pants zu tragen. Wie du deine Lederjacke reinigst und pflegst, erfährst du in diesem Artikel.

Levi's: Fillmore-Jacke

AboutYou.de/ PR Royalblaue Steppjacke von LEVI'S (über Aboutyou.de), für 199,90 €

Du magst es doch lieber etwas zurückhaltender und zeitloser? Dann haben wir das perfekte Teil für dich, mit dem du trotzdem Style beweist. Die Fillmore-Jacke von Levi's kommt mit einem klassischen Kassetten-Stepp, einem kleinen Stehkragen und einer dezenten Oversized-Passform. Der Mix aus Nylon, Daunen und Federn sorgt dafür, dass du dieses Frühjahr jeder Witterung trotzt. Was die Jacke optisch zu etwas Besonderem macht, ist die Farbwahl: Der royalblaue Ton verpasst deinem Look etwas mehr Aufsehen als Schwarz oder Dunkelblau.

Krakatau: Aitken-Mantel

Krakatau / PR Steppmantel von KRAKATAU, für 349,97 € (statt 499,95 €)

Du bist Outdoor- und Streetwear-Fan und immer auf der Suche nach neuen, coolen Brands? Dann haben wir einen tollen Newcomer-Tipp für dich. Das Label Krakatau aus den Niederlanden überzeugt nicht nur mit coolen Designs und Funktionalität, sondern auch mit Nachhaltigkeit und Innovationen. Unser Favorit diese Saison ist der rostbraune, wasserfeste Puffer-Coat 'Aitken' , der dich sogar bei bis zu -30 Grad warm hält. Tolle Features des Mantels sind: die tiefe Kapuze, die vor Wind und Wetter schützt, die Hand-Manschetten mit Daumenschlaufe und die verstellbaren Gurte, die dich den Mantel wie einen Rucksack tragen lassen.

Wir hoffen, wir konnten dich überzeugen und dir etwas Mut machen, mal nicht zur obligatorischen schwarzen Winterjacke zu greifen. Der Winter ist selbst schon grau genug, da kannst du ruhig mit einer knalligen Steppjacke für etwas Farbe im Alltag sorgen.