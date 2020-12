Anzeige STIHL Markenshop Der neue STIHL Markenshop: exklusive Lifestyle-Mode und Accessoires

STIHL ist mehr als nur die meist verkaufte Motorsägenmarke der Welt – der STIHL Markenshop steht für facettenreiche, qualitativ hochwertige Kleidung mit Liebe fürs Detail. Hierfür entwickelt das Waiblinger Unternehmen exklusive Lifestyle-Mode und Accessoires, aber auch Spielzeug und weitere Produkte – nicht nur Väter kommen hier auf ihre Kosten.

Der neue STIHL Markenshop

Der STIHL Online-Shop umfasst sechs Themenwelten "Nature", "Heritage", "Urban" sowie "Wild Kids", "Timbersports®" und "STIHL Fan", in denen zahlreiche neue, exklusiv konzipierte und gefertigte Bekleidungsstücke sowie Accessoires zum Angebot stehen. Ziel des Shops ist es STIHL als Marke breiter aufzustellen, zu zeigen, dass STIHL mehr als nur eine Motorsägen-Marke ist, aber dennoch die Kernthemen – das, was STIHL im Herzen ausmacht – beizubehalten. So wird die modische Lifestyle-Bekleidung in der Kategorie "Nature" dem STIHL typischen Outdoor-Look gerecht und auch in der Heritage-Kollektion wird der männliche Look mit dem Ziel verknüpft, das ursprüngliche Holzfällertum und die lange Historie des Unternehmens zu feiern.

Der STIHL Markenshop bietet neben exklusiver Mode aber auch Accessoires und Spielzeug (darunter auch historische STIHL-Klassiker) an. Neben den Heim & Garten Accessoires, die vor allem den eingefleischten STIHL-Fans gefallen werden, gibt es auch hier eine breite Auswahl an Lifestyle-Accessoires, wie zum Beispiel Caps & Mützen, Schmuck & Uhren, Taschen & Rucksäcke, Socken & Schals etc. Für Kinder gedacht, sind die STIHL-Spielzeuge. Kleine aufstrebende Gartenfans können mit der STIHL-Spielzeugsäge den häuslichen Garten unsicher machen, getreu der Themenwelt "Wild Kids", in welcher es für das passende Vorhaben auch die geeignete Kleidung gibt.

STIHL Die bewegliche Kette und das Motorsägen-Geräusch machen das Spiel mit dieser Kinderkettensäge noch realistischer

Tradition und Innovation: STIHL-Kleidungsstücke für den Mann von heute

1. Strickjacke CONTRA 59 grau

Die grau melierte Strickjacke aus der Themewelt "Heritage" ist das passende Kleidungsstück für die Herbst- und Wintermonate. Liebevolle Details wie die großen Knöpfe, das historische STIHL Logo an der Tasche und das CONTRA Label sind eine Hommage and die einst getragene Workwear der Holzfäller aus den 50er Jahren. Die Jacke besteht zu 80 Prozent aus Wolle – ideal für die kalte Jahreszeit.

Hier geht's zur Strickjacke

STIHL

2. Jacke CONTRA 59 braun

Auch die elegante CONTRA 59-Jacke mit Teddykragen und Ärmelfutter schützt dich vor der Kälte und sieht dabei durch ihren Worker-retro-Style auch richtig gut aus. Der Stil der historischen Contra Motorsäge aus dem Jahre 1959 wird durch die Workerstyle-Jacke gekonnt übernommen. Des Weiteren besteht sie aus 100 prozentiger Baumwolle und ist mit großen Brust- und Seitentaschen ausgestattet, um jederzeit alles griffbereit zu haben. Der Schriftzug contra lightning sowie das mit einer Explosionszeichnung der CONTRA bedruckte Innenfutter sind echte Hingucker. Die Contra 59-Jacke gehört ebenfalls zur Themenwelt "Heritage".

Hier geht's zur CONTRA-Jacke

STIHL

3. Pullover ICON grau

Entweder lässig offen für zu Hause, oder zugeknöpft für den besonderen Anlass – du entscheidest, wie du ihn trägst. Aber warm hält dich der ICON-Pullover aus 85 Prozent Baumwolle und 15 Prozent Wolle allemal - dafür sorgt nicht zuletzt der elegante Stehkragen. Im Kragen- und Ärmelbereich sowie am unteren Ende des Pullovers befinden sich außerdem Bündchen mit Gummibezug, um die Passform zu optimieren. Ins Auge fällt außerdem die aufgewebte Motorsäge im linken Brustbereich, das Kork-Abzeichen am Rücken sowie die sorgfältig ausgearbeitete Knopfleiste. Dieser Pullover hat das Potenzial dein neues Lieblingsteil werden. Du findest ihn in der Themenwelt "Nature".

Hier geht's zum ICON-Pullover

STIHL

4. Flanellhemd rot kariert

Das rot/blau karierte Flanellhemd aus 100 % Baumwolle mit zwei Brusttaschen und Kork-Abzeichen auf der Rückseite ist nicht nur was für Holzfäller und lässt sich toll zur Lieblingsjeans kombinieren. Hightlights sind der Denim-Untertritt sowie die gestickten Denim-Details im Ärmel. Lässig nach oben gekrempelt kommt die gestickte Motorsäge zum Vorschein. Auch in grün/blau kariert erhältlich. Das Flanellhemd gibt's in der Themenwelt "Heritage".

Hier geht's zum Flanellhemd

STIHL

Mach mit! So kannst du einen STIHL Gutschein im Wert von 200 Euro gewinnen

Einfach das unten stehende Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnst du den Gutschein.

Teilnahmeschluss ist der 17.01.2021.