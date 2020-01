Laufsteg-Trends Frühjahr/Sommer 2020 Diese 5 Designer-Trends für 2020 musst du kennen

Auf den Runways der Fashion Weeks in Paris, Mailand und New York zeigen Designer ihre Ideen, wo die modische Reise nächste Saison hingeht. Unsere Top 5:

Alle 6 Monate ist es wieder so weit: Die Fashion Week ruft und Mode-begeisterte Redakteure, Stylisten und Influencer aus der ganzen Welt pilgern zu den Shows, um zu sehen, was sich die Designer an modischen Highlights ausgedacht haben. Die Looks, die auf den Laufstegen präsentiert werden, sind die Must-haves und die Style-Inspiration der kommenden Saison. Wir haben uns die Trends für Frühjahr/Sommer 2020 genauer angeschaut und unsere Top 5 ausgewählt.

1. Trend: Ärmellos

PR Ärmellos - rechts: Fendi // Mitte: Jil Sander // links: Ami

Auf geht's: Ab ins Gym und den Bizeps in Form bringen. Tank-Tops galten lange als absolutes No-Go. Zu prollig, zu sportlich, zu 90er. Diese Saison bekommt das ärmellose Teil Support aus der Strickabteilung und wird mit dem Pullunder gekreuzt. Der leichte Sommerstrick verpasst dem Tank-Top ein edles Upgrade. Styling-Tipp: Das Oberteil sollte einen entspannten, relaxten Fit haben. Sitzt es zu eng, besteht die Gefahr, dass es einen leicht aufdringlichen 90er-Look bekommt.

Das sind die Anzug-Trends 2020

2. Trend: Tie Dye & Bleach

PR Tie Dye & Bleach - rechts: Études // Mitte: Boss // rechts: Versace

Der Batik/Tie Dye-Trend war letzten Sommer schon ein großes Thema und scheint wohl kein schneller Hype zu sein. 2020 bleiben uns die farbenfroh-abstrakten Muster erhalten, entwickeln sich aber weiter. Waren es letztes Jahr noch klassische Hippie-Tie-Dye-Muster, sind es diese Saison eher punk-inspirierte Bleach-Techniken, die den Ton angeben. Styling-Tipp: Ein kompletter All-Over-Look sieht schon sehr cool aus, ist aber selten alltagstauglich. Wähle lieber nur ein Batik-Teil und kombiniere es mit einem unifarbenem Kleidungsstück.

Wir zeigen dir die Uhren-Trends 2020

3. Trend: Statement-Sonnenbrillen

PR Statement-Sonnenbrillen - rechts: Helmut Lang // Mitte: Les Hommes // rechts: Louis Vuitton

Der Accessoire-Trend der vergangenen und kommenden Monate: auffällige Statement-Sonnenbrillen. Letzten Sommer waren kleine Micro-Brillen und knallige Performance-Shades von Oakley angesagt. Diese Modelle kannst du auch weiterhin tragen. Unser Tipps: von kastigen Nerd-Modellen, dicken Rahmen in auffälligen Farben über futuristische 80er-Vibes: Alles geht! Hauptsache es knallt. Statement-Sonnenbrillen sind diesen Sommer ein Must-have.

Die 5 coolsten Taschen fürs Office

4. Trend: Bermuda-Shorts

PR Bermuda-Shorts - links: Feng Chen Wang // Mitte: Salvatore Ferragamo // rechts: E.Tautz

Im Sommer 2018 sorgte Miucca Prada für Aufsehen, als sie kurze, knappe Micro-Shorts zum Hosen-Trend erklärte. Die Männerwelt scheint darauf aber nicht wirklich gewartet zu haben und die kleinen Höschen haben sich (zum Glück) nicht durchgesetzt. Diesen Sommer folgt der Gegentrend: weite Bermuda-Shorts. Styling-Tipp: Was die Länge angeht, solltest du darauf achten, dass die Shorts etwas über dem Knie endet. Falls die Hose keine angesagten Bundfalten hat, kannst du ihr eine Bügelfalte verpassen. Dieses Detail sieht in Kombi mit sportlichen Elementen sehr cool aus.

Diese Shorts sind angesagt!

5. Trend: Pastellfarben

PR Pastellfarben - links: Officine Generale // Mitte: Paul Smith // rechts: Lanvin

Genug von Neon-Farben oder schrillen 90er-Logo-Prints? Wie wäre es mit Pastellfarben? Die soften Sorbet-Farben sind diesen Sommer extrem angesagt. Mit einem hellen Mintgrün oder Hellblau kannst du dir in Kombination mit einer Chino einen sportlich-entspannten Look stylen. Wenn du etwas mehr Mut hast, dann wählst du vielleicht auch einen Anzug in Zuckerwatte-Rosa.

Der Runway ist die Formel 1 der Fashion-Welt – laut, schrill und manchmal etwas überdreht. Nimm die Looks nicht zu ernst und lass dich von einzelnen Elementen und Styles inspirieren. Schlichtes Outfit oder Statement-Look: Ob und wie du diese Highlights trägst, ist dir überlassen.